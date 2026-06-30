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擴大租金補助引發爭議 紐約新年度預算陷僵局

記者顏嘉瑩／紐約報導
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由於在住房援助計畫CityFHEPS上的分歧，市議長梅寧缺席了與市長曼達尼達成預...
由於在住房援助計畫CityFHEPS上的分歧，市議長梅寧缺席了與市長曼達尼達成預算共識的「握手儀式」，導致預算延宕。(取自市長辦公室)

紐約市新一財政年度的預算談判在最後關頭陷入僵局。為爭取擴大「城市租房補貼計畫」(CityFHEPS)經費，市議會進步派黨團正發起強力施壓，試圖迫使市長曼達尼(Zohran Mamdani)改變暫緩擴大計畫的立場。

作為全美最大的地方住房援助計畫，CityFHEPS旨在資助遊民與面臨驅逐的弱勢家庭，使其僅需支付收入的30%作房租，其餘則有計畫補足。根據市府官方數據，在上一財年中，已有超過2萬6000人利用該補助券成功搬出遊民所。

市議會進步派黨團成員在本周末紛紛透過社群媒體展開密集的發文攻勢。在此之前，市議長梅寧(Julie Menin)與多位議員已於26日(周五)在市政廳前舉行集會，全力推動該計畫的擴大。

市議會房屋委員會主席桑切斯(Pierina Sanchez)透露，正是此分歧導致預算案延宕，梅寧甚至缺席了與曼達尼達成預算共識的「握手儀式」，導致原定周一(29日)的預算案表決被迫推遲。

市議會曾於2023年投票通過擴大CityFHEPS租金補助，但遭前市長亞當斯(Eric Adams)提訴阻撓。儘管曼達尼曾在競選期間將此列為政見，但上任後面臨50億元財政赤字，選擇延續前任時期的訴訟以推遲計畫。梅寧日前敦促市府放棄訴訟、改與議會合作；市長發言人則回應，計畫必須進行結構性改革，以確保財政的可持續性。

該計畫支持者引述數據指出，遊民所每人每日安置成本高達270元，而租金補助僅需54元，擴大計畫五年內反能為市府省下6億3500萬元。

然而，在聯邦與州府相繼縮減援助的背景下，政策專家警告地方城市預算根本無法頂替聯邦開支。監督組織「公民預算委員會」(CBC)更警告，該計畫在2026財年成本已達17億元，若貿然擴大，2030財年開支恐暴增至47億至96億元之間。儘管財政隱憂沉重，市議會仍強調將全力爭取這項關鍵擴大案。

精華 FAQ

  • 主因是市議會進步派要求擴大CityFHEPS租金補助，並施壓市長放棄延宕訴訟；市府則認為必須先做結構性改革，雙方因此無法達成共識。

  • 這項計畫主要協助遊民與面臨驅逐的弱勢家庭，讓受助者只需負擔收入的30%作房租，其餘由補助支付，幫助他們脫離遊民所。

  • 支持者認為補助成本遠低於遊民所安置費，長期還可替市府省錢；但CBC警告，若貿然擴大，2030財年支出可能飆至47億到96億元。

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