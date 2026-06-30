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參議員陳學理籌款拚連任 布碌崙華人醫師力挺

記者馬璿／紐約報導
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華人醫師於布碌崙舉辦支持陳學理連任的籌款會。(記者馬璿／攝影)
華人醫師於布碌崙舉辦支持陳學理連任的籌款會。(記者馬璿／攝影)

為支持現任紐約州參議員陳學理(Steve Chan)競選連任，華人社區醫師於日前在布碌崙(布魯克林)班森賀華社舉行籌款晚會，吸引多位民意代表和逾百位支持者參與。

此次晚會由陳治年、陳研峰、陳剛與何恭程等醫師主辦，在新迎喜海鮮酒樓舉行。陳學理表示，支持者都理解他為民眾發聲都是基於良知道義，他深表感謝。不過他提及，本次初選投票率低，「出來投票的主要是極左派人士」，他擔心此種情況將會蔓延至全州甚至全國。

「南布碌崙是抵制這種趨勢的最後一道防線，有一些理念除了讓極少數特定群體獲益外，對其他人毫無益處。」陳學理說，部分左派人士主張既不服務於工人階級，也不服務於中產階級，更不服務於那些努力守護家業、培養下一代以實現「美國夢」並在此安居樂業的家庭。

同為共和黨的州眾議員鄭永佳(Lester Chang)則表示，陳學理是他在州府的夥伴，不僅選區高度重疊，「在代表社區方面的步調也高度一致」。他提到，在州府奧伯尼(Albany)，美國民主社會主義者(DSA)成員的理念「與我們的華人社區格格不入」。他並指出，儘管社區中註冊民主黨選民人數是共和黨選民的四到五倍，居民仍視他們為能代表心聲的穩健政治人物，「我們是獨立地代表社區的聲音」。

當日的籌款會，布碌崙保守黨主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、布碌崙保守黨行政總監狄鐘琪和紐約市第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)的華裔代表等人出席，並在致辭中支持陳學理與鄭永佳。

精華 FAQ

  • 晚會由陳治年、陳研峰、陳剛與何恭程等華人醫師共同主辦，地點在布碌崙班森賀的新迎喜海鮮酒樓，吸引逾百位支持者與多名民意代表參與。

  • 陳學理表示，這次初選投票率偏低，實際出來投票的主要是極左派人士；他擔心這種情況不只影響紐約，還可能逐步蔓延至全州甚至全國。

  • 州眾議員鄭永佳、布碌崙保守黨主席維拉-馬榮、行政總監狄鐘琪及帕拉迪諾市議員的華裔代表等人皆到場，並稱兩人能穩健代表社區心聲。

布碌崙 華人 共和黨

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