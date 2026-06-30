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紐約生存手冊／夏季車道鋪路 慎防維修工程詐欺

記者胡聲橋／紐約報導
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夏季維修車道謹防詐欺。(記者胡聲橋／攝影)
夏季維修車道謹防詐欺。(記者胡聲橋／攝影)

夏季來臨，又到了許多房主開始審視自家車道，考慮是否重新鋪設水泥、瀝青，或者做其他鋪路工程的時候。不過，執法部門提醒居民，在雇用任何承包商之前，一定要考慮到一件事情，想想這是否可能是一場騙局。

騙局通常以有人聲稱自己有附近工程剩餘的水泥、瀝青、石料或其他材料開始。他們往往會說，看到居民家的車道需要維修，而他們正好有便宜的物料，若居民同意，就可以給一個非常優惠的價格。

當有人提出這種不可思議，好得令人難以置信的低價時，往往也是居民最需要在腦子裡打一個問號的時候，尤其當這些承包商駕駛著沒有標識的車輛上門，並使用各種手段催促盡快做出決定時，居民就更應該警覺。

如果這些承包商只提供少量文件，甚至不提供任何文件；不給用戶清晰的合同，甚至不提供合同；或者在用戶提出問題時，承包商以咄咄逼人的姿態回應時，這時用戶應該冷靜下來，多問幾個為什麼。在很多情況下，有這種行為的承包商，通常沒有合法的許可證來招攬生意。

這時民眾應該切記，不管承包商是什麼態度，用戶都要多提問題；若不懂，可以多問朋友，在網上多做一些調查研究，確保所有事項都以白紙黑字記錄下來，而且永遠不要急於做出決定。

執法部門一直警告居民一定要相信直覺。如果覺得不對勁，宜聯繫當地警局並舉報。居民的舉報或許能幫助避免自己的鄰居成為下一個受害者。現在多加小心，以後就能省下很多錢，避免很多麻煩。

精華 FAQ

  • 騙局多半以陌生人自稱手上有附近工程剩餘的水泥、瀝青或石料為開端，接著主動指出屋主車道需要維修，再用遠低於行情的價格引誘對方同意。

  • 民眾應對過低報價保持警覺，尤其當對方使用無標識車輛、急著逼你立刻決定，或只給很少文件時，更要懷疑其是否具合法許可與真實身分。

  • 應先冷靜，多詢問、多查資料，要求所有事項白紙黑字寫清楚，必要時向朋友請教；若仍覺得可疑，應立即聯繫當地警局並提出舉報。

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