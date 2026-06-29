華人教會辦禱告會 迎接建國250周年

紐約華人教會及基督教機構將於7月4日(周六)舉辦「為美國守望，為復興呼求——美國建國250周年特別禱告會」。(主辦方提供)

為迎接美國建國250周年，紐約華人 教會及基督教機構將於7月4日(周六)舉辦「為美國守望，為復興呼求——美國建國250周年特別禱告會」，號召教會、信徒及社區人士同心為國家、紐約城市、教會復興及下一代守望禱告。主辦方近日在法拉盛 角聲福音廣場舉行新聞發布會，介紹聚會異象與籌備情況。

此次特別禱告會由紐約基督教華人同工會主要籌辦，並由角聲基督教佈道團及紐約豐收靈糧堂共同推動。紐約基督教華人同工會主席顧奇偉牧師、角聲基督教佈道團紐約事工總幹事陳熾牧師、紐約豐收靈糧堂主任牧師蕭慕道、吹號者事工創始人鄭立新牧師、衛理公會主任牧師楊東龍，以及美國亞裔律師協會董事陳明利等出席記者會。

角聲基督教佈道團紐約事工總幹事陳熾表示，教會不應只停留在內部信仰生活，也應鼓勵信徒關心公共事務、參與社會，成為社區中的「鹽與光」；此次禱告會正是希望凝聚眾教會，同心為美國恢復立國精神、為社區福祉及下一代守望。

紐約豐收靈糧堂主任牧師蕭慕道表示，特別禱告會將於7月4日(周六)上午10時至下午3時，在紐約豐收靈糧堂舉行，內容包括敬拜讚美、信息分享、聯合禱告，以及為美國、紐約城市、教會復興和下一代祝福代求，現場並備有午餐。

主辦方誠邀紐約地區各教會牧長、信徒及社區人士參與，在美國建國250周年之際，同心為國家守望，為復興呼求。活動地點為紐約豐收靈糧堂，地址為54-47 Little Neck Pkwy, Little Neck, NY 11362。

主辦方近日在法拉盛角聲福音廣場舉行新聞發布會，介紹聚會異象與籌備情況。(主辦方提供)