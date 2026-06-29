中村停電惹民怨 民代促愛迪生汰換老舊設備

市議員黃友興日前與聯合愛迪生電力公司高層會面，要求公司全面檢討中村停電原因、更新老舊基礎設施。(黃友興提供)

皇后區 中村(Middle Village)日前發生持續數日停電，造成居民生活大受影響。市議員黃友興 (Phil Wong)日前與聯合愛迪生電力公司(Con Edison)高層會面，要求公司全面檢討停電原因、更新老舊基礎設施，並改善與社區的溝通機制，避免類似事件再次發生。

黃友興表示，這次停電讓許多居民在炎熱天氣下面臨冷氣停擺、食物腐壞及日常生活受阻等問題，不少民眾向他的辦公室反映，對復電進度及相關資訊掌握不足，凸顯公用事業公司的應變與溝通仍有改善空間。

黃友興辦公室指出，雙方於24日舉行會議，針對停電原因、搶修過程及未來改善措施進行討論。聯合愛迪生表示，事故起因於暴風雨導致老舊電力設備嚴重受損，由於設備已無法修復，必須整組更換，因此延長復電時間。此外，原本預定投入使用的備用發電機也發生故障，進一步拖慢搶修進度。

黃友興表示，居民需要的不只是恢復供電，更希望獲得即時、透明的資訊。他要求愛迪生檢討事故應變流程，建立更有效率的通知機制，並加速汰換老舊電網設備，提升供電系統可靠性，減少未來大規模停電的風險。

聯合愛迪生向黃友興表示，將持續檢討此次停電事件，評估更新基礎設施及強化備援設備，提升電網韌性，並改善與地方社區及民選官員的溝通合作，以降低未來因惡劣天候或設備老化造成停電的可能性。