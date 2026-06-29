迎250周年國慶 劉醇逸邀社區封存時光膠囊50年

為紀念美國建國250周年，紐約州參議員劉醇逸28日在皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)舉辦「美國250周年社區慶典」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為紀念美國建國250周年，紐約州 參議員劉醇逸 28日在皇后區 法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)舉辦「美國250周年社區慶典」(America 250 Community Celebration)，邀請社區居民、學生、民意代表等共襄盛舉。活動設有時光膠囊封存儀式、學生朗讀「獨立宣言」、音樂表演、歷史主題拍照區等，盼以家庭友善方式回顧美國建國歷史，也讓當代社區留下給未來世代的記憶。

劉醇逸表示，自己四年級時曾經歷美國建國200周年慶典，那一年舉辦了各種活動，也讓人感受到強烈的自豪與愛國情懷；如今50年過去，美國迎來建國250周年，能與社區一同見證這一時刻，別具意義。

劉醇逸隨後以輕鬆詼諧的方式向現場學生與民眾講述了美國獨立的歷史。他介紹，1776年7月4日，13個殖民地代表簽署了「獨立宣言」，當時尚無今日意義上的皇后區，皇后區直到1898年才成為紐約市的一部分，但其中一位簽署者路易斯(Francis Lewis)，來自後來成為皇后區的地區，這也是該校以他命名、並使他選在此地舉辦美國250周年慶祝活動的重要原因。主辦方也安排了13名學生代表登台，象徵13個原始殖民地，朗讀「獨立宣言」段落。

本次活動最受矚目的環節之一，是「美國250周年時光膠囊」儀式。主辦方邀請民眾捐贈小型物件，包括照片、藝術作品、信件、紀念品，或寫給未來的訊息，記錄今日世界樣貌及社區對後代的期望。時光膠囊將封存於法拉盛圖書館，保存50年，並於美國建國300周年、即2076年7月4日開啟。

參與活動的王女士表示，時光膠囊讓人想到「50年後再打開時，可以回望50年前的自己與世界是什麼樣子」，她認為這是一件「非常有意義、也很浪漫」的事。她當天放入一封寫給自己的信，並說希望50年後仍有機會到法拉盛圖書館，親手打開這封信，看看當年的自己留下了什麼話。

主辦方也安排了13名學生代表登台，象徵13個原始殖民地，朗讀「獨立宣言」段落。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為紀念美國建國250周年，紐約州參議員劉醇逸28日在皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)舉辦「美國250周年社區慶典」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為紀念美國建國250周年，紐約州參議員劉醇逸28日在皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)舉辦「美國250周年社區慶典」。(記者鄭怡嫣╱攝影)