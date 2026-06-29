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皇后區房東違規數百項罰金37.5萬 上訴遭駁回

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后區瑞吉屋一棟公寓長年累積數百項住房違規，包括鼠患、蟑螂滋生、霉菌及租客騷擾等...
皇后區瑞吉屋一棟公寓長年累積數百項住房違規，包括鼠患、蟑螂滋生、霉菌及租客騷擾等問題，法院認定房東應依法承擔責任。圖為當事物件所在區街角。(截自谷歌地圖)

紐約州法院日前駁回皇后區一對房東的上訴，維持37萬5000元民事罰款裁決。這起案件涉及位於皇后區瑞吉屋(Ridgewood)一棟公寓長年累積數百項住房違規，包括鼠患、蟑螂滋生、霉菌及租客騷擾等問題，法院認定房東應依法承擔責任。

涉案建築位於瑞吉屋Summerfield St，由Alex Kohn及Shorenstein透過管理公司持有及經營。紐約市住房維護與開發局(HPD)於2020年12月對兩人提起訴訟，指控建築存在大量住房違規及騷擾租客行為。

根據法院文件，該棟三層公寓累積37頁尚未改善的違規紀錄，除磁磚、浴室水龍頭及天花板漏水等長期維修問題外，更包括整棟公寓鼠患、蟑螂滋生及明顯霉菌等被列為「立即危害健康」的違規情況。

雙方於2021年5月達成和解，房東同意支付3萬7500元罰款，但協議同時載明，若未依期限繳納，罰款將自動提高至37萬5000元。房東最終未在期限內付款，法院兩年後正式作出判決，命其支付37萬5000元。

房東之後提出上訴，主張從未收到訴訟文件，也未授權律師代表自己與市府達成和解。不過，上訴法院未採納兩人的說法，維持原判。

居住在該棟公寓的租客表示，多年來居住環境改善有限。一名受訪住戶指出，他雖未遇到鼠患問題，但家門損壞後等待許久才獲修理，直到近幾個月，管理單位才開始清理公共走廊，並在建築外張貼破產出售公告。

精華 FAQ

  • 紐約州法院駁回兩名房東的上訴，維持原先裁決，要求他們支付37萬5000元民事罰款，並認定相關責任應由房東依法承擔。

  • 法院文件指出，該棟三層公寓有數百項未改善違規，包含鼠患、蟑螂滋生、明顯霉菌、漏水、磁磚與水龍頭損壞等問題。

  • 雙方和解時約定房東先付3萬7500元，但若未在期限內繳納，罰款就會自動升至37萬5000元；房東未依約付款，法院因此判其繳交較高金額。

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