美國華裔小姐入圍9佳麗亮相 聯同世報競猜冠軍抽獎

五號陳梓穎，21歲，出生及現居紐約市，現為學生兼小學教師。(記者高雲兒╱攝影)

第23屆美國華裔 小姐競選入圍佳麗首次見面會27日於法拉盛 舉行，九位來自全美各地的決賽佳麗首次公開亮相。主辦方表示，今年賽事加入更多演藝、創意及公益元素，並聯同世界新聞網、eZ生活網及世界日報推出「競猜誰是冠軍」有獎活動。總決賽定於8月1日在康州金神大賭場舉行。大會亦選出當天「最佳晚裝演繹獎」，由五號陳梓穎獲得。

九位佳麗包括：一號張嘉怡，26歲，現居波士頓 ，從事電商及社群媒體策略；二號曾文意，28歲，現居紐約，任職教師；三號陳尚池，28歲，現居洛杉磯，目前為研究生；四號雷曜鎂，18歲，現居新澤西州，為學生，喜愛音樂及舞蹈；五號陳梓穎，21歲，出生及現居紐約市，現為學生兼小學教師；六號林樂希，17歲，現居長島，是本屆最年輕佳麗，未來希望成為兒科醫生；七號林雅雯，25歲，現居三藩市，從事社群媒體及體驗行銷；八號陳雨婷，22歲，現居康州，任職病人護理技術員；九號李欣怡，25歲，現居紐約，任職財務分析師。

主辦方介紹，今年決賽將首次把演技列為重要評分項目之一。佳麗除接受儀態、台步及舞台訓練，也將參與鏡頭表演、角色分析及即場反應等課程。大會並與紐約電影學院合作，安排專業導師協助佳麗提升表演能力。美國華裔小姐選美會營運總監阮建華表示，今年希望突破傳統選美框架，把演藝培訓正式融入整個比賽，希望每位佳麗不只是競逐后冠，更能透過舞台培養表演、自信、領導能力及社會責任感，成為真正具國際視野的新一代華裔女性代表。

今年決賽邀請香港演員陳山聰擔任特別嘉賓，並將與晉身五強的佳麗同台演出經典電視劇片段，讓佳麗在舞台上接受演技考驗。大會同時設立「最佳演戲潛質獎」，得獎者有機會獲紐約電影學院提供演藝課程獎學金。

除傳統選美環節外，今年賽事也新增「公益創意短片」比賽，九位佳麗需自行策畫、拍攝及製作短片，以公益、環保或正能量為主題，展現創意與社會關懷。決賽舞台則以「風、火、水、土」四大元素作為創作主題，結合燈光、服裝及舞台演出。

此外，今年大會聯同世界新聞網、eZ生活網及世界日報推出「競猜誰是冠軍」有獎活動。民眾可登入eZ生活網瀏覽九位佳麗資料，預測本屆冠軍人選，並有機會參加抽獎。

第23屆美國華裔小姐競選由美國華裔小姐選美會主辦、康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助。總決賽將於8月1日在康州金神大賭場舉行，門票分為168元、128元、98元及68元。詳情可瀏覽官方網站MissChinesePageant.com，或致電(917)686-0866、(646)378-6868查詢。

國華裔小姐選美會營運總監阮建華表示，賽事近年已不只是傳統選美，也加入舞台訓練、影視製作及品牌發展等內容。(記者高雲兒╱攝影)

四號雷曜鎂，18歲，現居新澤西州，為學生，喜愛音樂及舞蹈。(記者高雲兒╱攝影)

主辦機構、協辦機構及冠名贊助代表，與上兩屆冠軍及獲獎佳麗，以及第23屆美國華裔小姐競選九位入圍決賽佳麗一同合照留念。(主辦方提供)

九位入圍決賽佳麗合照。(主辦方提供)

九位來自全美各地的決賽佳麗首次公開亮相。(記者高雲兒╱攝影)