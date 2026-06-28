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歷史區加建住房 市府推新工具

記者劉梓祁╱紐約報導
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市府推歷史區加建住房工具，房主可查ADU資格，地標業主可轉售開發權。(市府提供)
市府推歷史區加建住房工具，房主可查ADU資格，地標業主可轉售開發權。(市府提供)

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)主席克薩維吉(Lisa Kersavage)25日宣布，推出新工具協助歷史區房主加建附屬住宅單元(Accessory Dwelling Units)，欲讓地標建築業主更容易運用地標可轉移開發權(Transferable Development Rights)，並在保護街區風貌的同時增加住房供應。

市府表示，新資源包括一份可搜尋的互動地圖，顯示歷史區內哪些地點可能適合設置ADU和新的ADU說明文件等，連結為https://shorturl.at/Ls4uo和https://shorturl.at/RTl4H。市府也同步發布地標可轉移開發權的說明文件與詳細申請指南，協助地標房產透過轉移未使用開發權，為建築維修與保存籌措資金，同時促成周邊新增住房；連結為https://shorturl.at/LydEF和https://shorturl.at/BXTfZ。

曼達尼表示，紐約需要更多住房，而保護歷史與興建未來並非互相衝突的目標。他說，新工具可協助房主為家人創造更多居住空間，也可讓地標建築保持財務穩定，並在保護居民珍視街區的同時，為城市增加所需住房。

根據市府資料，紐約市目前共有157個歷史區及歷史區延伸範圍，另有數以萬計的地標房產。過去，歷史區內房屋若要更改外觀、增建或改建，通常需經LPC審查。市府表示，新地圖與指南的目的，是讓房主更清楚了解規定、資格與審批流程，降低申請門檻。

LPC目前也在推動新的規則修改，若獲通過，將擴大可由工作人員層級批准的項目範圍，減少需要提交委員會全體公開聽證表決的案件。市府表示，此舉可加快部分歷史區建築修改申請的審查速度。

市府指出，ADU與TDR新資源也配合2024年通過的「City of Yes for Housing Opportunity」住房分區改革；該改革已在全市多數地區合法化ADU，並為歷史區內部分ADU設定特定要求。

精華 FAQ

  • 主要是讓歷史區房主更容易增建附屬住宅單元，並了解地標可轉移開發權的運用方式，藉此在保護歷史街區外觀的前提下，提升住房供給與建物維護能力。

  • 新資源包括可搜尋的互動地圖、ADU說明文件、TDR說明文件與申請指南。房主可據此判斷自家地點是否適合設置ADU，並了解如何轉移未使用開發權以籌措保存資金。

  • 這些工具是配合2024年通過的City of Yes for Housing Opportunity改革，該改革已在多數地區合法化ADU，並對歷史區內的部分ADU設定特定規範，讓政策更一致。

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