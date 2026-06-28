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選戰主打「生活成本」曼達尼人氣續增

記者許君達╱紐約報導
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最新錫耶納民調顯示，剛剛帶領自己的進步派勢力在民主黨初選中大獲全勝的曼達尼(右二...
最新錫耶納民調顯示，剛剛帶領自己的進步派勢力在民主黨初選中大獲全勝的曼達尼(右二)在紐約市的人氣持續增長。(美聯社)

紐約民調機構錫耶納學院(Siena College)25日公布最新月度政治人物民調數據，結果顯示，剛帶領自己的進步派陣營在民主黨初選中大獲全勝的「造王者」曼達尼（Zohran Mamdani)人氣進一步高升，在紐約市內收穫近六成的支持率。身為黨內溫和建制派代表的州長霍楚(Kathy Hochul)支持率則保持穩定，在年底的連任競選中亦保持20個百分點的優勢。

本次民調於17日至23日間進行，樣本總量為1120名紐約州登記選民。在對各主要政治人物的態度調查中，曼達尼的全州支持率在45%、不支持率34%，另有21%選民表示對他不了解。然而如果將調查範圍局限於住在紐約市的選民，他的支持反對率對比則擴大到58%對26%。

在上一期民調中，曼達尼的支持反對率比值為56%對34%，表明在過去的一個月中，他在紐約市民中的淨支持率增加了十個百分點。值得注意的是，以進步派自居的曼達尼在自認為是溫和派選民心中，收穫了41%的支持率和10%的淨支持率；但他在猶太人群體中的淨支持率則達到負27個百分點，相較5月出現了大幅增加。

從選民最關切的問題或可窺見紐約人對曼達尼保持高度熱情的原因，民調結果顯示，在被問到當前面臨最大的問題時，有53%的受訪者選擇了生活成本。而此前數年內曾受到廣泛非議的治安與犯罪問題已跌至第三名，僅有11%的受訪者認為其仍是最大問題，認為可負擔住房最成問題的選民亦有13%。根據這一結果，可見曼達尼主打「生活成本」的選戰策略和執政承諾，與當前紐約選民的主要關切高度契合。

在州長選舉方面，霍楚的淨支持率從5月的負五個百分點減少至負一個百分點，而她的共和黨籍對手布萊克曼(Bruce Blakeman)的支持率雖略有上升，但在距離普選不到五個月的時候，仍有54%的選民不認識他。在被問到投票傾向時，52%的受訪者表示會投給霍楚、32%表示會投給布萊克曼。

在對當前和未來的樂觀程度上，44%的選民認為紐約州目前走在正確的道路上、41%認為道路錯誤，這是此問題今年以來首次出現正向結果，一定程度上反映了選民對於霍楚州府的執政持相對積極的態度。

精華 FAQ

  • 錫耶納學院民調顯示，曼達尼在全州支持率為45%，若只看紐約市則升至58%，反對率為26%。相較上月，他在市內的淨支持率再增十個百分點。

  • 調查顯示，53%的受訪者認為生活成本是當前最大問題，遠高於治安與犯罪的11%及可負擔住房的13%。這也反映曼達尼主打生活成本策略切中民意。

  • 霍楚的淨支持率已從5月的負五個百分點改善至負一個百分點，在對戰布萊克曼時仍以52%對32%領先。布萊克曼知名度不足，54%選民仍不認識他。

曼達尼 霍楚 民主黨

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