家長強烈反彈…紐約校園「AI指引」急煞車
紐約市教育局在3月份推出全面校園人工智慧(AI)指引草案後，引發家長強烈反彈；為此，官方已決定暫緩發布最終的完整指引。
官方最初曾表示將於6月份發布最終版指引，但在24日一場聚焦校園AI應用的市議會聽證會上，官員們撤回了這一既定時間表。第一副局長吉恩塔(Danielle Giunta)表示，該政策指引改為在今年秋季前發布，吉恩塔指出，推遲的部分原因在於「全美圍繞此議題的討論在過去短短幾周內急劇升級」。
近幾個月來，外界對AI以及更廣泛的校園科技使用的擔憂與日俱增，超過半數的市議員日前簽署了聯名信，以擔心學生學習成效和心理健康為由，敦促市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)暫緩在學校使用AI。另一項由家長發起的，要求全面暫停在市內學校使用AI的請願書，也已獲得數千人簽名支持。
教育局此前公布的草案採用「紅綠燈」風險評估框架，詳細列出AI的各種用途及其風險等級。例如，學生的評估和成績批改遭到禁止，但利用AI集思廣益來編寫教案則獲得綠燈允許。然而該草案漏掉了「學生如何使用AI」的規範，而這正是目前第一線學校面臨最迫切的問題之一，引起大批家長提出尖銳批評。
薩謬思對此坦言，當局先前的草案確實未達預期，並稱AI是「我們所見過最具侵入性的技術」。吉恩塔亦提出，市府正考慮根據學生的年齡和年級制定不同的政策，並思考如何讓高年級學生「為一個已經存在AI的世界做好準備，同時又不讓AI取代他們自身的思考。」
教育局最初表示會在六月推出完整的校園AI最終指引，但在市議會聽證會上撤回原定時程，改稱將延至今年秋季前公布，以回應外界更強烈的爭議與疑慮。 主要原因是草案雖列出教師端AI用途的風險分級，卻漏掉學生如何使用AI的明確規範，讓第一線學校難以執行，也引發家長對學習成效與心理健康的擔心。 官員表示正考慮依學生年齡與年級採取不同規範，讓高年級學生能為有AI的世界做準備，同時避免AI取代學生自己的思考與學習能力。
精華 FAQ
教育局最初表示會在六月推出完整的校園AI最終指引，但在市議會聽證會上撤回原定時程，改稱將延至今年秋季前公布，以回應外界更強烈的爭議與疑慮。
主要原因是草案雖列出教師端AI用途的風險分級，卻漏掉學生如何使用AI的明確規範，讓第一線學校難以執行，也引發家長對學習成效與心理健康的擔心。
官員表示正考慮依學生年齡與年級採取不同規範，讓高年級學生能為有AI的世界做準備，同時避免AI取代學生自己的思考與學習能力。
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