我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

家長強烈反彈…紐約校園「AI指引」急煞車

記者顏嘉瑩╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因家長強烈反彈，市教育局已決定暫緩發布校園AI使用的完整指引。(市教育局提供)
因家長強烈反彈，市教育局已決定暫緩發布校園AI使用的完整指引。(市教育局提供)

紐約市教育局在3月份推出全面校園人工智慧(AI)指引草案後，引發家長強烈反彈；為此，官方已決定暫緩發布最終的完整指引。

官方最初曾表示將於6月份發布最終版指引，但在24日一場聚焦校園AI應用的市議會聽證會上，官員們撤回了這一既定時間表。第一副局長吉恩塔(Danielle Giunta)表示，該政策指引改為在今年秋季前發布，吉恩塔指出，推遲的部分原因在於「全美圍繞此議題的討論在過去短短幾周內急劇升級」。

近幾個月來，外界對AI以及更廣泛的校園科技使用的擔憂與日俱增，超過半數的市議員日前簽署了聯名信，以擔心學生學習成效和心理健康為由，敦促市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)暫緩在學校使用AI。另一項由家長發起的，要求全面暫停在市內學校使用AI的請願書，也已獲得數千人簽名支持。

教育局此前公布的草案採用「紅綠燈」風險評估框架，詳細列出AI的各種用途及其風險等級。例如，學生的評估和成績批改遭到禁止，但利用AI集思廣益來編寫教案則獲得綠燈允許。然而該草案漏掉了「學生如何使用AI」的規範，而這正是目前第一線學校面臨最迫切的問題之一，引起大批家長提出尖銳批評。

薩謬思對此坦言，當局先前的草案確實未達預期，並稱AI是「我們所見過最具侵入性的技術」。吉恩塔亦提出，市府正考慮根據學生的年齡和年級制定不同的政策，並思考如何讓高年級學生「為一個已經存在AI的世界做好準備，同時又不讓AI取代他們自身的思考。」

精華 FAQ

  • 教育局最初表示會在六月推出完整的校園AI最終指引，但在市議會聽證會上撤回原定時程，改稱將延至今年秋季前公布，以回應外界更強烈的爭議與疑慮。

  • 主要原因是草案雖列出教師端AI用途的風險分級，卻漏掉學生如何使用AI的明確規範，讓第一線學校難以執行，也引發家長對學習成效與心理健康的擔心。

  • 官員表示正考慮依學生年齡與年級採取不同規範，讓高年級學生能為有AI的世界做準備，同時避免AI取代學生自己的思考與學習能力。

教育局

上一則

皇后區販毒集團遭瓦解 10人被起訴

下一則

選戰主打「生活成本」曼達尼人氣續增
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市推動校園融合 成立試點工作小組 部分學區先試辦

紐約市推動校園融合 成立試點工作小組 部分學區先試辦
紐約市教育總監涉不當合同 校長工會令成員「拒答調查」

紐約市教育總監涉不當合同 校長工會令成員「拒答調查」
紐約市府公布小班制草案 擬投15億擴建校舍

紐約市府公布小班制草案 擬投15億擴建校舍

應對學生長期曠課 紐約市今秋起每校配置「拒學聯絡員」

應對學生長期曠課 紐約市今秋起每校配置「拒學聯絡員」

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21
標榜司機全額收費、乘客車資更低的新興叫車平台「Empower」，近日在紐約市迅速擴張，以遠低於Uber與Lyft的價格吸引部分司機與乘客。圖為示意圖，非當事車輛。(記者馬璿／攝影)

紐約未註冊營運全新叫車軟體「Empower」低價搶客 市府稱將嚴厲打擊

2026-06-22 18:09
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
紐約市前主計長蘭德(左)23日晚獲得民主黨提名競選第十選區國會眾議員後，與力挺他的市長曼達尼(右)一起在慶功晚會上亮相，感謝他的支持。(路透)

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝

2026-06-24 07:16

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...