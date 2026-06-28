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長島兒童博物館 「白頭鷹」演出陪度國慶

記者高雲兒╱紐約報導
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長島兒童博物館推出全新夏季原創劇「白頭鷹的250歲生日派對」。(主辦方提供)
長島兒童博物館推出全新夏季原創劇「白頭鷹的250歲生日派對」。(主辦方提供)

長島兒童博物館(Long Island Children's Museum, LICM)將於即日起至8月12日(周三)推出全新夏季原創劇「白頭鷹的250歲生日派對」(A Semiquincenten-EAGLE Birthday!)，以音樂、幽默、互動和故事表演，帶領親子以輕鬆方式認識美國建國250周年。

該劇由博物館的愛國白頭鷹木偶「巴爾達里」(Lance M. Baldari)主演，故事中蘭斯正忙著籌備「美國歷史上最大的一場生日派對」，也就是美國250歲生日慶典。為了讓這場跨越250年的慶祝活動更加特別，他在準備過程中發現，完成一場大型派對不只需要紅、白、藍的節慶氣氛，也需要團隊合作、創意和社區精神。

館方表示，該劇專為年幼觀眾設計，結合音樂、笑料、觀眾參與及生動敘事，希望以孩子容易理解的方式介紹美國建國250周年這一歷史節點。演出過程中，蘭斯也會邀請觀眾協助他解決籌備生日派對時遇到的挑戰，讓孩子在參與中接觸美國歷史、社區價值與公民自豪感。

博物館策略參與副總裁特祖利(Aimee Terzulli)表示，館方相信，孩子在主動參與體驗時學習效果最好。她說，「白頭鷹的250歲生日派對」透過劇場、想像力與笑聲，幫助家庭連結國家歷史中的重要時刻，同時創造愉快的親子回憶。

該劇也是長島兒童博物館今夏慶祝美國建國250周年系列活動的一部分，並與館內其他相關項目相呼應，包括「紅、白、藍積木」展覽，以及7月1日舉行的「美國250歲生日落球慶祝活動」(America's 250th Birthday Ball Drop)。

「白頭鷹的250歲生日派對」即日起至8月12日在長島兒童博物館劇場演出，適合三歲及以上兒童和家庭觀看。館方表示，該劇希望以寓教於樂的方式，為孩子介紹這一代人僅遇一次的國家里程碑。演出時間、票務及夏季活動詳情可查詢LICM.org。

精華 FAQ

  • 這齣劇以美國建國250周年為核心主題，透過生日派對的故事包裝歷史內容，讓年幼觀眾在輕鬆氣氛中理解國家里程碑與公民自豪感。

  • 劇中由愛國白頭鷹木偶巴爾達里主演，他正籌備一場跨越250年的生日派對，並在過程中學習團隊合作、創意與社區精神的重要性。

  • 除了該劇之外，博物館今夏還有「紅、白、藍積木」展覽，以及7月1日舉行的「美國250歲生日落球慶祝活動」，共同呼應國慶主題。

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