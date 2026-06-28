市府新平台助小商家 宣傳免費青少年活動

市府推出夏季活動新平台，幫助小商家、社區組織宣傳免費的青少年活動。(市長辦公室提供)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)26日宣布，在市府「紐約市之夏」(Summer in NYC)網站新增線上提交通道，令社區組織、小商家、文化機構，可將面向青少年與家庭的免費夏季活動提交至市府平台，方便五大區居民查找。

市府表示，「紐約市之夏」網站自5月底上線以來，已吸引近22萬8900次瀏覽。新線上提交通道連結為https://shorturl.at/rfGNq，提交者需填寫聯絡資訊、機構名稱、活動名稱、簡介、時間、地點、是否免費、是否需報名、年齡建議、活動分類等資料；若活動有多個場次或地點，也可在表格中補充說明，供市府更新至夏季活動地圖。

曼達尼表示，紐約的夏天之所以充滿活力，正是因為各社區的街坊活動、籃球訓練、芭蕾課程等，能讓年輕人找到歸屬，也有機會學習新事物。他說，若有團體今夏舉辦免費活動，市府希望紐約人能透過該平台找到。

「紐約市之夏」為互動式網站，協助年輕居民及其家庭搜尋全市免費或低價夏季活動。使用者可按年齡、郵遞區號、興趣與交通距離篩選，查找攝影、繪畫、籃球聯盟、足球項目及其他課外活動。網站也整合免費暑期餐點、世界盃觀賽派對及全市慶祝活動等資訊。

市府亦表示，社區安全辦公室(Office of Neighborhood Safety)今夏還將與青年及社區發展局(DYCD)及全市社區組織合作，推動夏季安全計畫，重點包括預防青少年暴力、擴大晚間活動、舉辦青年聆聽會等。