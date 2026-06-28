布碌崙華協會38周年慶 多民代同樂

為慶成立38周年，布祿崙華人協會26日晚間在8大道周邊舉辦慈善餐會。(記者馬璿╱攝影)

為慶成立38周年，布祿崙華人 協會26日晚間在布碌崙 (布魯克林)8大道 周邊舉辦慈善餐會， 吸引眾多民代與協會會員參與，當晚除有多 項抽獎禮物之外，亦有多組由協會與社區民 眾帶來的歌舞。

華人協會會長麥保羅表示，1988年他和一群有心人成立了協會，就抱著「一心一意，服務社群」的態度一路走至現在。他坦言起步時什麼都沒有，但社區居民的踴躍響應，讓協會茁壯至今。

麥保羅表示，30多年來協會跟著社區一起成長，幫移民跨過語言障礙、找到需要的服務，建立起一站式服務中心，從申請福利到辦理入籍都能幫上忙。華協會亦設立八所幼兒中心，每年服務超過450名孩子，加上青少年的課後輔導和暑期活動，共計已回饋上千人。此外，協會還開辦英語課、入籍預備班、職業培訓等成人課程，並設有六個老人中心，為長者提供午餐和文娛康樂活動。

「靠著社區各界以及工作人員的支持，現在我們有28個服務據點，每天服務超過3000名居民和家庭。」展望未來，麥保羅說協會會繼續守住初衷，回應社區不斷在變的需求。

聯邦眾議員克拉克(Yvette Clarke)、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員劉醇逸(John Liu)、州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)、布碌崙地區檢察官辦公室第二庭審局局長處長吳建宏(Kin Ng)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)代表等民代與皆出席致詞。