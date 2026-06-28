皇后區販毒集團遭瓦解 10人被起訴

檢方宣布破獲一個活躍於皇后區東南部的販毒網絡，10名涉案人士遭大陪審團起訴。(皇后區檢方提供)

皇后區 檢察官辦公室近期宣布破獲一個活躍於皇后區東南部的販毒網絡，10名涉案人士遭大陪審團起訴，被控經營大規模毒品交易、非法持有槍械等多項罪名。執法人員在調查期間查獲大量毒品、槍枝及現金，形容這次行動重創當地毒品供應鏈 。

根據檢方公布的資料，案件源自一項長期調查，調查人員透過監視、秘密購毒、搜索令及其他執法手段，鎖定一個在皇后區東南部多個社區從事毒品販運的犯罪集團。涉案地區包括牙買加(Jamaica)、聖奧爾本斯(St. Albans)、羅奇代爾(Rochdale)及鄰近社區。

檢方表示，執法人員在搜索行動中查獲多種非法毒品，包括古柯鹼、芬太尼(fentanyl)、海洛因及其他受管制藥物，同時搜獲數把非法槍械、彈藥及大量現金。檢方指出，這些毒品原本準備流入皇后區社區，對公共安全構成重大威脅。

起訴書指控，10名被告涉嫌共同參與販毒組織，部分被告另面臨非法持有武器、串謀及刑事持有受管制物質等多項重罪。若罪名成立，部分被告最高可能面臨多年監禁。

皇后區地方檢察官表示，非法毒品與槍枝往往伴隨暴力犯罪 ，不僅危害社區安全，也加劇芬太尼致命過量危機。檢方強調，將持續與紐約市警察局及其他執法機構合作，打擊在皇后區經營毒品交易的犯罪組織，防止毒品流入社區。