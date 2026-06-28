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皇后區販毒集團遭瓦解 10人被起訴

記者戴慈慧╱紐約報導
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檢方宣布破獲一個活躍於皇后區東南部的販毒網絡，10名涉案人士遭大陪審團起訴。(皇...
檢方宣布破獲一個活躍於皇后區東南部的販毒網絡，10名涉案人士遭大陪審團起訴。(皇后區檢方提供)

皇后區檢察官辦公室近期宣布破獲一個活躍於皇后區東南部的販毒網絡，10名涉案人士遭大陪審團起訴，被控經營大規模毒品交易、非法持有槍械等多項罪名。執法人員在調查期間查獲大量毒品、槍枝及現金，形容這次行動重創當地毒品供應鏈

根據檢方公布的資料，案件源自一項長期調查，調查人員透過監視、秘密購毒、搜索令及其他執法手段，鎖定一個在皇后區東南部多個社區從事毒品販運的犯罪集團。涉案地區包括牙買加(Jamaica)、聖奧爾本斯(St. Albans)、羅奇代爾(Rochdale)及鄰近社區。

檢方表示，執法人員在搜索行動中查獲多種非法毒品，包括古柯鹼、芬太尼(fentanyl)、海洛因及其他受管制藥物，同時搜獲數把非法槍械、彈藥及大量現金。檢方指出，這些毒品原本準備流入皇后區社區，對公共安全構成重大威脅。

起訴書指控，10名被告涉嫌共同參與販毒組織，部分被告另面臨非法持有武器、串謀及刑事持有受管制物質等多項重罪。若罪名成立，部分被告最高可能面臨多年監禁。

皇后區地方檢察官表示，非法毒品與槍枝往往伴隨暴力犯罪，不僅危害社區安全，也加劇芬太尼致命過量危機。檢方強調，將持續與紐約市警察局及其他執法機構合作，打擊在皇后區經營毒品交易的犯罪組織，防止毒品流入社區。

精華 FAQ

  • 皇后區檢察官辦公室表示，共有十名涉案人士遭大陪審團起訴，罪名包括經營大規模毒品交易、串謀、非法持有槍械及持有受管制物質等重罪。

  • 調查顯示，該集團活躍於皇后區東南部多個社區，包含牙買加、聖奧爾本斯、羅奇代爾及其鄰近地區，並疑似長期從事毒品販運活動。

  • 執法人員在搜索中查獲古柯鹼、芬太尼、海洛因及其他管制藥物，同時搜出多把非法槍械、彈藥與大量現金，檢方指其原本準備流入社區。

暴力犯罪 皇后區 供應鏈

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