市議會雇員遭ICE拘押158天獲釋 移民法官批准庇護

市議會雇員魯比奧遭ICE拘押158天後獲釋。(市議會提供)

市議會27日宣布，遭聯邦移民 及海關執法局(ICE )拘押逾五個月的市議會雇員、委內瑞拉籍移民魯比奧(Rafael Rubio)已於19日獲釋，結束長達158天的拘押；他此前已於5月27日獲移民法官批准庇護 申請，但國土安全部(DHS)已就該裁決提出上訴，案件仍為完結。

市議會議長梅寧(Julie Menin)表示，魯比奧今年1月12日在長島參加例行庇護面談時被ICE拘押，他當時持有臨時保護身分(TPS)，作為委內瑞拉公民可在美合法居留及工作，效期至2026年10月。梅寧批評，魯比奧只是遵守規定、服務紐約市民，卻被錯誤拘押超過五個月，他的獲釋是「正當程序、尊嚴與基本公平的勝利」。

魯比奧在聲明中說，一度以為人生和夢想都已結束，「後來發生的一切像奇蹟一樣，至今仍難以相信」。他感謝梅寧、市議會及「布朗士辯護人」律師團隊，並表示市議會為移民爭取法律與資源的工作，改善許多移民面臨的處境。

根據市議會，魯比奧被拘押後，梅寧立即聯絡紐約法律援助組織(NYLAG)，該組織隨即提出人身保護令申請，使魯比奧未被移出紐約州。3月18日，魯比奧因庇護申請表缺少必要簽名，被移民法官下令遞解；五天後，聯邦法院駁回其最初的人身保護令申請。其後，魯比奧從布碌崙(布魯克林)羈押設施被轉至新州紐瓦克。

4月初，梅寧與魯比奧通電話，建議其更換律師團隊以強化案件，魯比奧隨後由布朗士辯護人接手。布朗士辯護人成功申請重啟魯比奧的移民案件，並在紐約東區聯邦法院提出新的人身保護令申請。

5月27日，移民法官批准魯比奧庇護，使其可在美國無限期居住與工作，並具備日後申請永久居留的途徑。然而，ICE當時拒絕立即釋放魯比奧，並表明將挑戰庇護裁決。

6月11日，東區聯邦法院法官命令移民法院重新舉行保釋聽證，並提供充分程序保障。6月17日，移民法官准許魯比奧以5000元保釋；因他次日仍未獲釋，布朗士辯護人再提出執行動議，促成法院命令將他立即釋放，魯比奧最終於6月19日下午獲釋。

然而，國土安全部已於6月22日對魯比奧獲准庇護的裁決提出上訴。布朗士辯護人與梅寧表示，上訴程序可能持續數年，但將繼續支持魯比奧應訴，並對案件本身有信心。

梅寧辦公室表示，魯比奧目前已回到紐約市，並重返市議會工作。DHS則主張，魯比奧2017年以旅遊簽證入境後逾期居留，且曾有2023年襲擊相關被捕紀錄；但市議會與其律師指出，該案件指控後來已被撤銷，並稱魯比奧當時是遭室友攻擊後自衛。

市議會雇員魯比奧遭ICE拘押158天後獲釋。(市議會提供)