美台專家經文處座談 論台灣戰略

駐紐約經濟文化辦事處與智庫外交政策研究所聯合舉辦座談會，由研究所副所長兼亞洲計畫主任後藤志保子(左一)主持，埃斯特普、韓儒伯、王維正(左二至左四)與談。(駐紐約台北經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處日前與費城智庫「外交政策研究所」(FPRI)聯合舉辦「台灣的戰略展望及美台關係的未來」研討會，聚焦未來美台關係在中國威脅陰影下的發展路徑、台灣在人工智慧革命中扮演的角色，以及戰爭性質在貿易聯繫日益緊密的當今世界中所發生的變化。

與談者包括前副總統賀錦麗 的國家安全特別顧問埃斯特普(Chris Estep)、美台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)以及紐約艾德菲大學(Adelphi University)文理學院院長兼政治系教授王維正(Vincent Wei-Cheng Wang)，包括美國在台協會(AIT)前主席薄瑞光在內的數十名外交、學術及企業界代表出席。

經文處處長李志強在致詞時表示，台灣將堅持依「台灣關係法 」及各項雙邊協定深化美台合作關係，共同維護印太區域和平與繁榮，確保全球供應鏈韌性。目前台灣已成為美國第四大貿易夥伴，隨著科技產業鏈重組，雙方在半導體等關鍵領域的深化合作形成互惠互利的格局，成為美台合作良例。

台裔學者王維正認為，由於中國崛起和美國的國際信譽下降，台灣的戰略環境近來急劇惡化，具體體現包括台灣民意在川習會後對美國的信任下降，以及中國在認知作戰、破壞海底電纜等「灰域」(Gray Zone)的咄咄逼人等。王維正建議美國在建立晶片聯盟和國際AI治理體系時，應明確將台灣納入，而台灣也不能把全部安全和經濟命脈都維繫在台積電一家企業身上。

埃斯特普表示，美國國會對台灣的支持仍是跨黨派的堅定共識。對美國來說，確保台灣取得新技術並具備實踐經驗以提升嚇阻能力，比單純的出售武器更重要，而在此背景下，AI革命將讓台灣的「矽盾」更加堅固。

韓儒伯則建議台灣未來重點投資第一島鏈等地緣政治效益更高的區域。他還駁斥了川普總統對「晶片生產回流美國」的暢想，認為台灣在未來至少十年內都將占據全球高端晶片的過半產能。