聚焦亞裔需求與政策研究 皇后學院獲州府撥款117.5萬元

亞裔研究所在紐約州2027財年預算中獲得117萬5000元撥款。圖為研究所的項目之一「當地歷史」，研究並講述紐約各個社區有關亞太裔的當地歷史。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后學院(Queens College)校長吳華揚(Frank H. Wu)近日宣布，設於該校、並服務整個紐約市 立大學(CUNY)系統的亞裔 研究所(Asian American/Asian Research Institute，AAARI），在紐約州 2027財年預算中獲得117萬5000元撥款。校方表示，這筆歷史性的州府投資，將協助亞裔研究所擴大服務範圍，進一步成為紐約亞太裔社群在研究、政策與社區資源方面的重要平台。

亞裔研究所成立已有25年，長期連結學術研究、公共政策、教育與社區知識，並協助政策制定者更準確理解亞太裔社群的需求與貢獻。吳華揚表示，亞太裔為紐約成長最快、最多元的社群之一，這項投資肯定了亞裔研究所在紐約州的重要角色，並將有助研究所更好理解並服務亞太社群。

亞裔研究所所長陳約翰(John J. Chin，音譯)表示，過去25年，亞裔研究所致力把市立大學系統的學術資源，與亞太裔社群的需求、歷史和優先事項連結起來，這筆新撥款將強化研究所的人力與資源，使其能更長期、穩定地服務全州的亞太社群。他也感謝州眾議員李榮恩、參議員劉醇逸、亞太裔工作小組，以及亞太公平預算聯盟內逾150個成員組織的倡議。

校方表示，撥款將支持亞裔研究所擴大數據研究、政策分析、教育推廣與公共參與工作，並強化與社區組織、教育工作者、研究人員及政府機構的合作。目前，研究所項目包括紐約州亞太委員會全州報告(New York State AAPI Commission statewide report)、「當地歷史項目」(Localized History Project)K至12年級課程倡議、教師研究支持獎項、公共講座、學術期刊「CUNY Forum」、學生領導力項目，以及與全州社區和政策界的合作。