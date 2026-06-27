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2025紐約房市 曼哈頓唯一虧損 史泰登島獲利居冠 布碌崙緊隨

記者馬璿╱紐約報導
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根據房產研究機構最新報告指出，紐約市去年售屋市場依不同行政區呈現兩樣情。圖為曼哈...
根據房產研究機構最新報告指出，紐約市去年售屋市場依不同行政區呈現兩樣情。圖為曼哈頓的公寓。(記者馬璿╱攝影)

根據房產研究機構最新報告指出，紐約市去年售屋市場依不同行政區呈現兩樣情，由於2013年興起的豪華公寓熱潮，曼哈頓賣家普遍虧本，但外圍行政區屋主大賺。全市售屋獲利中位數雖有7萬元，曼哈頓卻是唯一虧損的行政區，中位數倒賠2萬4000元，而史泰登島賣家進帳達16萬4000元，居全市之冠。

PropertyShark分析2025年近1萬5000筆住宅交易、並對照可追溯至2005年的原始購價後發現，曼哈頓是唯一典型賣家虧本的行政區，其餘行政區則全數獲利。其中皇后區9萬5000元、布朗士9萬8000元、布碌崙(布魯克林)15萬9000元，史泰登島更以16萬4000元居全市之冠。

報告分析師Eliza Theiss直指禍首是「豪華公寓潮」。她表示，2013年起，超豪華高樓在「億萬富翁行」及下曼哈頓陸續竣工，購價遠超轉售市場所能支撐，導致在這波浪潮中進場的賣家如今難以高於購價脫手。2025年曼哈頓有59%公寓、54%合作公寓虧本轉售，為各區之最，其中金融區跌幅最大達11萬3000元。

虧損完全集中在公寓房型，公寓虧損中位數5萬8000元、合作公寓1萬1000元；少數獨棟與二至三戶住宅仍獲利可觀，獨棟轉售淨利中位數達73萬9000元，但此類交易全區去年不到百筆。

而購屋時機同樣關鍵，2009至2012年金融危機後低點進場者回報最強，中位數20萬6000元；而疫情的2020至2023年高點購入者，全市扣費後僅賺9000元。曼哈頓公寓買家自2013至2019年群體起即轉為虧損，中位數倒賠7萬1000元。全市25個出現轉售虧損的社區中，23個位於曼哈頓，僅布碌崙登波區(DUMBO)與皇后區Glen Oaks兩地以公寓、合作公寓為主的地區，走勢更貼近曼哈頓。

東河彼岸景象迥異，布碌崙二至三戶住宅轉售獲利中位數43萬9000元，為全市各房型之最。位於南布碌崙的波羅園(Borough Park)以40萬9000元居全市社區之冠。報告指出，布碌崙與史泰登島過去20年房價年均上漲4%，高於其餘三區的3%。史島則是展現最強的韌性，即使疫情期間進場者去年仍獲利9萬3000元，主因是當地幾無合作公寓、新開發有限，未受投機性公寓行情拖累。

整體而言，二至三戶住宅是五區最賺錢的資產類別，獲利中位數32萬4000元，為合作公寓2萬2000元的14倍之多。

精華 FAQ

  • 報告認為主因是2013年後興起的豪華公寓潮，超高價新案在下曼哈頓與「億萬富翁行」落成後，售價高於市場承受力，導致不少買家轉售時低於原價。

  • 史泰登島賣家中位數獲利16萬4000元居冠，布碌崙為15萬9000元，皇后區9萬5000元、布朗士9萬8000元也都呈現明顯正報酬。

  • 虧損幾乎集中在公寓與合作公寓，曼哈頓尤為明顯；相對地，二至三戶住宅最賺錢，全市獲利中位數達32萬4000元，遠高於其他房型。

曼哈頓 布碌崙 史泰登島

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