紐約市清潔局將送5個尼克隊紀念垃圾桶 民眾可上官網登記抽獎

市清潔局26日表示，將以隨機抽籤的方式送出五個尼克隊紀念版垃圾桶。(市清潔局提供)

紐約市 球迷因尼克隊 (Knicks)獲得NBA 總冠軍而陷入瘋狂，街頭至今仍可見人們穿戴橘、藍色的球隊衣服或帽子；在球迷狂熱情緒正高漲之際，市清潔局26日宣布，將通過抽獎活動，送出五個採用橘色桶身搭配藍色直條紋的尼克隊代表色紀念垃圾桶，中獎者將通過線上隨機抽籤方式產生。

此次的抽獎活動，碰巧在一名尼克隊球迷於冠軍遊行期間偷走街頭的紀念垃圾桶事件一周後推出；當時名為貝茲(Angie Baez)的女球迷將紀念垃圾桶的垃圾全倒在地上，隨後抱著垃圾桶離開現場、還帶上地鐵一路搭回家，全程都被人拍攝視頻記錄下來。

這些視頻迅速在社群媒體上瘋傳，貝茲被曝光是摩根大通(JPMorgan)的高階主管，不僅因此丟了工作，還因亂丟垃圾、妨礙清潔作業分別被罰75元和100元，盜竊的垃圾桶最後也已經歸還給市府。

而在此事件後，市清潔局26日宣布，將通過隨機抽獎活動送出五個尼克隊紀念垃圾桶，每個垃圾桶重約30磅。

市清潔局局長安德森(Gregory Anderson)發表聲明時還提及了這起事件，指市府不可接受破壞街道環境和竊取公共財產的行為，「但我們很高興能把五個全新的垃圾桶送給幸運的尼克隊球迷，這些都是我們平時在街頭使用的同款重型垃圾桶。」

當局發言人Vincent Gragnani也幽默表示，「偷竊就像籃球比賽中的技術犯規，但若參加這次抽獎贏得一個全尺寸的垃圾桶，這才是真正的榮耀勝利。」

雖無法估算這些紀念版垃圾桶的收藏價值，但一款仿造該設計的家用垃圾桶目前售價168元，而一個高約4吋的迷你垃圾桶造型筆筒則售價58元。

凡年滿18歲者，皆可於7月3日(周五)下午5時前登陸官網https://shorturl.at/0VhnB登記參加抽獎，每人限報名一次，得獎名單將於日期截止後公布；此外，本地品牌Only NY也趁勢推出多款以這款垃圾桶為靈感的尼克隊周邊商品。