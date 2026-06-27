吉爾戈海灘連環殺手 將移監艾米拉懲教所
長島吉爾戈海灘(Gilgo Beach)連環殺人案主嫌赫爾曼(Rex Heuermann)日前遭判處終身監禁、不得假釋後，據「Newsday」報導，紐約州懲教及社區監管廳(DOCCS)已將他指定送往位於州南部的艾米拉懲教所(Elmira Correctional Facility)服刑。不過，截至26日，州府並未證實他是否已完成移監程序，也未說明具體抵達時間。
62歲的赫爾曼17日在蘇福克郡最高法院(Suffolk County Supreme Court)遭判刑，他於4月認罪，承認殺害七名女性，並坦承另一起命案，共涉及八名被害人，法官最終判處三個連續終身監禁刑期，另加100年至終身監禁，依法不得申請假釋。
報導指出，赫爾曼自2023年7月遭逮捕後，一直羈押在蘇福克郡監獄，並因案件敏感性長期單獨監禁。依紐約州程序，受刑人在法院判決後通常會先送往州立監獄系統接受分類評估，再依安全等級、醫療需求及管理因素安排至長期服刑監獄，而赫爾曼的最終收監地點已確定為艾米拉懲教所。
艾米拉懲教所建於1876年，是紐約州歷史最悠久的監獄之一，也是州內最高戒備監獄之一，關押多名因謀殺等重大暴力犯罪遭判重刑的受刑人。監獄設有高度戒備區及完善的醫療設施，過去曾收容多名全國知名重刑犯，因此被認為符合赫爾曼的收監需求。
吉爾戈海灘連環命案是紐約州近年最受矚目的刑事案件之一，警方2010年在長島吉爾戈海灘附近搜尋失蹤女子時，陸續發現多具女性遺骸，案件多年未能偵破。直到2022年重啟調查後，專案小組透過DNA、手機通訊紀錄、車輛資料及其他數位證據，鎖定赫爾曼為嫌犯，並於2023年7月將他逮捕。
紐約州懲教及社區監管廳已指定赫爾曼送往位於州南部的艾米拉懲教所服刑，作為其長期收監地點。不過，州府目前尚未證實他是否已實際完成移監。 赫爾曼於蘇福克郡最高法院遭判三個連續終身監禁刑期，外加100年至終身監禁，且依法不得申請假釋。法院依其承認的多起命案，作出最重刑度判決。 艾米拉懲教所建於1876年，是紐約州最古老且最高戒備的監獄之一，設有高度戒備區與醫療設施，過去也曾收容重刑犯，因而符合赫爾曼的安全與管理需求。
精華 FAQ
紐約州懲教及社區監管廳已指定赫爾曼送往位於州南部的艾米拉懲教所服刑，作為其長期收監地點。不過，州府目前尚未證實他是否已實際完成移監。
赫爾曼於蘇福克郡最高法院遭判三個連續終身監禁刑期，外加100年至終身監禁，且依法不得申請假釋。法院依其承認的多起命案，作出最重刑度判決。
艾米拉懲教所建於1876年，是紐約州最古老且最高戒備的監獄之一，設有高度戒備區與醫療設施，過去也曾收容重刑犯，因而符合赫爾曼的安全與管理需求。
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