吉爾戈海灘連環殺手 將移監艾米拉懲教所

長島吉爾戈海灘連環殺人案主嫌赫爾曼將移監紐約州監獄服刑。(美聯社)

長島 吉爾戈海灘(Gilgo Beach)連環殺人案主嫌赫爾曼(Rex Heuermann)日前遭判處終身監禁、不得假釋後，據「Newsday」報導，紐約州 懲教及社區監管廳(DOCCS)已將他指定送往位於州南部的艾米拉懲教所(Elmira Correctional Facility)服刑。不過，截至26日，州府並未證實他是否已完成移監程序，也未說明具體抵達時間。

62歲的赫爾曼17日在蘇福克郡最高法院(Suffolk County Supreme Court)遭判刑，他於4月認罪，承認殺害七名女性，並坦承另一起命案，共涉及八名被害人，法官最終判處三個連續終身監禁刑期，另加100年至終身監禁，依法不得申請假釋。

報導指出，赫爾曼自2023年7月遭逮捕後，一直羈押在蘇福克郡監獄，並因案件敏感性長期單獨監禁。依紐約州程序，受刑人在法院判決後通常會先送往州立監獄系統接受分類評估，再依安全等級、醫療需求及管理因素安排至長期服刑監獄，而赫爾曼的最終收監地點已確定為艾米拉懲教所。

艾米拉懲教所建於1876年，是紐約州歷史最悠久的監獄之一，也是州內最高戒備監獄之一，關押多名因謀殺等重大暴力犯罪遭判重刑的受刑人。監獄設有高度戒備區及完善的醫療設施，過去曾收容多名全國知名重刑犯，因此被認為符合赫爾曼的收監需求。

吉爾戈海灘連環命案是紐約州近年最受矚目的刑事案件之一，警方2010年在長島吉爾戈海灘附近搜尋失蹤女子時，陸續發現多具女性遺骸，案件多年未能偵破。直到2022年重啟調查後，專案小組透過DNA、手機通訊紀錄、車輛資料及其他數位證據，鎖定赫爾曼為嫌犯，並於2023年7月將他逮捕。