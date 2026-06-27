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賓州車站改造將增大量公共長椅 候車空間更舒適

記者顏潔恩╱紐約報導
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美鐵公布紐約賓州車站改造計畫的最新設計效果圖，計畫在車站內新增大量的公共長椅。(...
美鐵公布紐約賓州車站改造計畫的最新設計效果圖，計畫在車站內新增大量的公共長椅。(Amtrak提供)

隸屬於聯邦運輸部的美鐵(Amtrak)目前公布紐約賓州車站(Penn Station)改造工程的最新設計圖，宣布將新增大量的公共座椅，除讓持票乘客有更舒適的候車空間外，任何經過車站的民眾也能使用。

負責這項改造工程的建築團隊指出，計畫在賓州車站大廳設置一排排的木製長椅，這些免費的公共座位，將會讓任何經過或使用該車站的民眾都能受惠。

負責此案的設計公司HOK的建築師Luke Bridle，在接受採訪時更說道，這些長椅不只是讓通勤族歇腳，更是改善每天約60萬名乘客通行體驗的重要設施，「我們不把座椅視為單純的便利設施，而是一項重要的基礎建設，我們相信這些座位會影響人們在賓州車站的感受，是緊張、混亂，還是冷靜、有秩序。」

近年來，在紐約各大交通樞紐找到可以坐下休息的地方，已成為一種奢侈，這些公共座椅的持續減少，部分原因歸咎於建築商愈發偏向「敵意建築」(hostile architecture)的設計手法，希望藉此防止遊民在公共空間逗留或睡覺；然而，這樣的設計也犧牲了通勤客的舒適度。

2021年，紐約州啟用位於賓州車站對面的莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)時，便有不少乘客抱怨，大廳內可供一般民眾使用的座位不足；雖然火車大廳內設有僅供美鐵和長島鐵路(LIRR)持票乘客使用的候車區，但仍經常可見乘客提著行李坐在地板上等待列車。

2023年啟用的大中央麥迪遜站(Grand Central Madison)，也僅設置少量附有90分鐘使用限制的長椅；大都會運輸署(MTA)近年也曾試驗只供民眾倚靠、無法真正坐下的倚靠式長椅。

因此，美鐵此次公布的賓州車站新設計圖中著重點出的，就是大量新增的公共座位，根據模擬圖，從第八大道進入車站的乘客，可搭乘電扶梯或樓梯抵達中央大廳；主大廳內，一排排木製長椅將圍繞著通往月台的電扶梯設置，此外車站零售商店周邊也會安排公共座椅，設計圖中還規畫了長型吧台座位，乘客可在購買飲品後，坐在高腳椅上稍作休息。

精華 FAQ

  • 最受關注的是在車站大廳與周邊空間大量增設免費公共長椅，讓持票乘客與一般經過民眾都能坐下休息，改善候車與通行感受。

  • 設計師認為座椅不只是便利設施，而是影響車站秩序與情緒的基礎建設；它能讓每天約六十萬名乘客的體驗從緊張混亂變得較冷靜有序。

  • 近年紐約多個交通樞紐公共座位持續減少，部分因敵意建築設計。莫伊尼漢大廳與大中央麥迪遜站座位都有限，常見旅客坐地等車。

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