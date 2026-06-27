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史島青少年襲擊華女案 警未列仇恨犯罪

記者馬璿╱紐約報導
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去年11月一名華女在史島新港巷遭三名未成年少女毆打，影片近日在網路上再次引發討論...
去年11月一名華女在史島新港巷遭三名未成年少女毆打，影片近日在網路上再次引發討論。圖為事件發生的海蘭大道交新港巷。(取自谷歌街景圖)

史泰登島一名華裔女子日前在當地一條繁忙商業大道上，遭三名青少女襲擊一案。市警局122分局於警民會上證實，三名涉案者已被逮捕並起訴，但目前已獲釋，且影片拍攝前雙方曾有言語衝突，初步推測與種族無關，警方並未將此案列為仇恨犯罪調查。

此案件在相關影片於社群網路流傳後引發關注，畫面中三名少女尾隨一名身穿羽絨衣、牛仔褲的受害女子，三名少女分別朝受害者噴水、毆打並拉扯其頭髮將對方摔倒在地，期間其他涉案者也對她頭部拳打腳踢，讓警民會上不少民眾對治安感到憂心。

122分局華裔局長阮俊傑(Captain Bailey Goon)25日晚間在警民會議上呼籲民眾，勿對案件作出不必要的揣測。阮俊傑說明，案件發生於2025年11月25日，受害者與三名涉案少女先後步下同一輛公車，雙方一度發生口角，隨後爆發攻擊。警方在兩天後即將三人逮捕。他表示，案件仍有部分細節未對外公開，但警方已成功逮捕涉案者，並移交檢方提起公訴。

他表示，警方在初步釐清事件後認為受害者並非因其種族而遭攻擊，三名涉案者過程中亦未使用任何仇恨字眼，研判屬口角引起的單一個案。警方紀錄顯示，自去年11月案發以來，該商業大道未再傳出攻擊事件。

阮俊傑並在會中呼籲民眾，一旦不幸成為案件受害者，務必儘速向警方報案。他說，及時報案除有助警方迅速偵辦外，也能讓警方掌握治安死角，進而增派警力到相關地區加強巡邏。史島華人協會會長戴日基亦致函警民理事會表達關切，同樣呼籲案件受害者立即報警，及時報案能讓市警迅速反應、有效展開調查，並有助防止類似事件重演。

如需額外協助，史島華人協會也隨時可在報案過程中提供翻譯及其他支援，電話為(917)330-2972。

精華 FAQ

  • 警方表示，根據已掌握的情況，受害者與涉案少女先有口角，且過程中未出現仇恨字眼，因此初步研判此案與種族無關，暫不列為仇恨犯罪調查。

  • 市警在案發兩天後將三人逮捕，之後移交檢方提起公訴。雖然她們已被起訴，但目前也已獲釋，案件仍由相關單位持續處理。

  • 122分局華裔局長呼籲民眾勿過度揣測，受害者應盡快報警，以利警方掌握治安情況；史島華人協會也表示可提供翻譯與報案支援。

華裔 仇恨犯罪 史泰登島

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