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班森賀86街建遊民所卡關 BSA公聽會暫緩

記者馬璿╱紐約報導
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反對建案的逾百居民25日晚間在工地前集會，對BSA最新回覆表示樂觀。(記者馬璿╱...
反對建案的逾百居民25日晚間在工地前集會，對BSA最新回覆表示樂觀。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀86街2501號遊民所建案，上訴程序傳出新進展。紐約市標準上訴委員會(BSA)日前回函社區團體指出，由於開發商至今尚未取得施工許可，社區提出的兩件上訴案雖已受理，但暫不排定公開聽證。本次BSA回函為針對興建酒店項目，待業主一核准推進工程後，BSA才會予以安排聽證會日期，使該建案目前在開發商未行動之前將持續呈停滯階段。

居民提供的文件顯示，這封信由BSA法律總顧問於22日上午發出回覆「86街社區聯盟」(86th Street Community Alliance)的進度查詢中說明，業主至今未依據遭上訴挑戰的核准(contested approval)採取實質行動，例如向樓宇局(DOB)申領施工許可、或取得居住使用證(CO)。

於是在業主真正領得施工許可之前，上訴案只會維持「已受理、但不排期」的狀態，需等到業主確實依該核准推進工程並拿到許可，BSA才會安排聽證日期。意指若開發商不動工、不拿許可，上訴將持續懸而未決。

開發商至今按兵不動的行為，也反映在市樓宇局(DOB)的紀錄上。DOB NOW系統顯示，該址主案號B00916875項下多份子案的審批狀態雖均為「已核准」，其中分區圖(ZD1)於2024年11月21日獲准，但各案的「施工許可」(Work Permit)欄位仍是空白，代表開發商尚未實際領取施工許可。

依DOB發布的服務通知，若申請在未取得任何許可的情況下，自提交日起滿12個月仍未「積極推進」(diligently prosecuted)，就會被視為「已放棄」。社區團體指出，2024年11月獲准的圖紙已逾一年沒有後續動作，正符合這項定義，可能也是BSA目前認為無須排期的原因。

不過團體也強調，這不代表案件結束，因開發商日後若重新推進並取得許可，BSA仍可隨時排定聽證。

社區並提醒，此案目前牽涉兩條各自獨立的法律程序。BSA的行政上訴只審查新建旅館本身是否符合分區法規與豁免條件，與拆除工程無關。拆除則是開發商需依房地產訴訟與程序法(RPAPL)第881條向法院申請進入鄰地後院施工，首次庭訊訂於7月17日(周五)。

反對建案的逾百居民25日晚間在工地前集會，對BSA最新回覆表示樂觀，並表示將會繼續堅持抗爭。州參議員陳學理辦公室幕僚劉雅明、市議員莊文怡，以及州眾議員寇頓(William Colton)幕僚賀立寧等人都到場聲援。

精華 FAQ

  • BSA回函指出，開發商尚未依遭挑戰的核准採取實質行動，例如申領施工許可或取得居住使用證，因此兩件上訴雖已受理，仍暫不排定公開聽證。

  • DOB NOW系統顯示主案號下多份子案雖都標示已核准，分區圖也已在2024年11月21日獲准，但施工許可欄位仍是空白，代表開發商尚未真正領取施工許可。

  • 社區團體認為案件未結束，只是暫時停滯；若開發商日後重新推進並取得許可，BSA仍可再安排聽證。他們也持續抗議，並獲多位民代幕僚到場聲援。

遊民 布碌崙 紐約市

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