百老匯21至27街 預計2031年前轉型無車區

市府計畫對百老匯21街至27街路段啟動重建工程，預計在2031年前將此六個街區轉型為以公共空間為主的無車區域。(記者范航瑜 / 攝影)

曼哈頓 熨鬥區(Flatiron)附近的幾個街區本已是紐約最適合步行的林蔭大道，這一進程如今將再向北推進。市府日前計畫對百老匯 21街至27街路段啟動重建工程，預計在2031年前將該六個街區轉型為以公共空間為主的無車區域。

該總額達1億5600萬元，是市府推動「百老匯願景」(Broadway Vision)計畫的最新階段，目標是在從聯合廣場(Union Square)延伸至哥倫布圓環(Columbus Circle)的斜向走廊上，優先保障行人與自行車通行權。

多年來，熨鬥大樓(Flatiron Building)及NoMad一帶一直是城市空間實驗場。彩繪碎石廣場、塑膠路樁與可移動花槽為行人與自行車騰出空間，同時壓縮車道寬度。這項改造在疫情 期間戶外用餐興盛時尤其受到歡迎。

即將展開的翻新工程，將以完整混凝土廣場取代現有的彩繪配置，並拓寬人行道、設置受保護自行車道。計畫還包括抬升式行人穿越道、路緣延伸、新的道路線形配置、安全路樁與綠化設施，以及座椅、照明與餐飲販售亭。

改造工程目前仍處於設計階段，預計2028年動工，施工期三年，2031年完成。其中約8900萬元用於街道重建，另6700萬元將投入地下汙水與供水基礎設施升級。

工程完工後，將為該區多年來逐步推進的改變定案。熨鬥大樓周邊首批行人廣場於2008年設立，至今已超過15年。隨後十年間，共享街道與快閃廣場向南北延伸，逐步形成今日遊客熟悉的行人專區。

百老匯改造也不止於27街。規畫人員正研究下一階段方案，可能將以行人為核心的設計向北延伸至先驅廣場(Herald Square)，最終抵達33街。不過，相關時間表與經費預估尚未公布。市交通局表示，目標是在百老匯打造一條連續、以行人與自行車為優先的通行走廊，將各個廣場與共享街道串聯成整體公共空間。