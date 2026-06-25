紐約亞洲電影節7/10-7/26登場 全智賢、吳彥祖將現身

本屆影展開幕片為南韓導演延尚昊新作「屍速禁區」，將於7月10日在林肯中心舉行北美首映。全智賢在片中飾演一名生物科技教授。(NYAFF提供)

創辦25周年的紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival，NYAFF)將於7月10日至26日在紐約登場，主辦方紐約亞洲電影基金會與林肯中心電影(Film at Lincoln Center)日前公布第二波片單，新增40多部影片，使今年影展規模擴大至69部長片、26部短片，並將在林肯中心電影協會、SVA劇院、IFC中心、Anthology Film Archives及紐約南韓 文化中心等五處放映。

本屆影展開幕片為南韓導演延尚昊(Yeon Sang-ho)新作「屍速禁區」(Colony)，將於7月10日在林肯中心電影協會舉行北美首映。該片曾在坎城影展 午夜單元(Cannes’ Midnight Screenings program)世界首映。作為今年南韓電影市場最快竄紅的熱門作品，「屍速禁區」描述首爾市中心一棟高樓爆發病毒危機，倖存者被困其中，感染迅速在樓層間蔓延，迫使眾人為求生展開掙扎。全智賢 在片中飾演一名生物科技教授，原本無意挺身而出，卻在危急中被迫成為眾人的希望。該片將於8月28日正式院線上映，導演延尚昊與全智賢也將親自出席7月10日的開幕夜活動。

今年影展亦公布多位重量級得獎嘉賓。全智賢將獲頒「亞洲非凡之星獎」（Extraordinary Star Asia Award）。除「屍速禁區」外，主辦方也將放映全智賢成名作、經4K修復的南韓浪漫喜劇經典「我的野蠻女友」，向她橫跨電影與電視、影響亞洲流行文化逾20年的演藝生涯致敬。

香港演員、導演及監製吳彥祖將獲頒「東方最佳獎」（Best from the East Award）。主辦方表示，吳彥祖是現代香港電影最具代表性的明星之一，早年憑「特警新人類」、「新警察故事」、「門徒」等作品打開知名度，演藝生涯橫跨動作大片、犯罪劇情片，以及「荒原」(Into the Badlands)、「西遊ABC」（American Born Chinese)等受歡迎影集。在本屆紐約亞洲電影節上，吳彥祖將帶著「寒戰1994」參與；這是他暌違六年再演香港電影，也是近年香港影壇最具野心、製作成本最高的作品之一。

台灣演員張孝全則將獲頒「Screen International亞洲之星獎」(Screen International Star Asia Award)，並攜新作「深度安靜」(Deep Quiet Room)出席。他曾以「盛夏光年」等作品受到關注，近20年來成為台灣影壇最具辨識度的演員之一。

本屆電影節的開幕周末晚會則將於7月11日在林肯中心David Rubenstein Atrium舉行，屆時，影展將向陳沖頒發「亞洲之星終身成就獎」(Star Asia Lifetime Achievement Award)。主辦方表示，共同頒獎人為曾與她合作「弟弟」的導演王湘聖以及「囍宴」導演安德魯安(Andrew Ahn)。紐約亞洲電影節也將於隔日7月12日，放映陳沖的影片「蒙特婁，我的美人」(Montreal, My Beautiful)，這也是該片在紐約的首映。

其他可以在電影節看到的華語電影，包括改編自雙雪濤所著同名小說的喜劇電影「飛行家」、馬思純及陳昊森領銜主演的都市愛情輕喜劇電影「今晚正好」、改編自香港冷凍食品品牌「灣仔碼頭」創辦人臧健和的創業歷程的「水餃皇后」、台灣靈異愛情電影「啵me之我的青春住了鬼」等。更多電影節及相關票務訊息，請查看紐約亞洲電影節官網：https://www.nyaff.org/nyaff26/films。

在本屆紐約亞洲電影節上，吳彥祖將帶「寒戰1994」參與。(NYAFF提供)