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皇后區郵件盜竊升溫 孟昭文、黃友興促聯邦徹查

記者戴慈慧／紐約報導
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市議員黃友興(Phil Wong)與聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)，聯...
市議員黃友興(Phil Wong)與聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)，聯手呼籲聯邦郵政部門加快落實改革措施，並加強打擊郵件盜竊犯罪。（取自孟昭文臉書）

皇后區郵件盜竊問題近年持續困擾居民，在一度有所改善後，近期又再現升溫跡象。市議員黃友興(Phil Wong)與聯邦眾議員孟昭文聯手呼籲聯邦郵政部門加快落實改革措施，並加強打擊郵件盜竊犯罪。

郵件盜竊並非皇后區新問題。全美郵件盜竊投訴由2018年不足6萬宗急升至2023年的25萬宗，五年間增逾四倍。皇后區尤為嚴峻——單在2023年4月至9月半年間，美國郵政局(USPS)已接獲區內近3300宗失蹤郵件查詢，當中45%確認與盜竊有關。2024年，應孟昭文要求，美國郵政服務監察長辦公室(USPS OIG)首次針對皇后區展開專項審計，結果揭示管理嚴重失當：三個受查郵局站點合計有67把萬能鑰匙(arrow keys)無人管理，電子鎖安裝率僅38%。

黃友興辦公室主任Daniel Kurzyna受訪表示，目前皇后區郵件盜竊主要有三種形式。最常見的是郵政系統內部盜竊，即信件進入郵局後離奇失蹤。

另一種常見手法是針對郵差使用的綠色中轉箱(Relay Box)下手。嫌犯透過竊取或複製萬能鑰匙打開郵箱，竊取整袋郵件，尤其鎖定周末及節假日前後寄送薪資支票的高峰時段。

Kurzyna表示，馬斯佩(Maspeth)過去曾發生同一郵箱連續數周遭竊案件，居民自行架設監控設備後，聯邦郵政督察人員成功埋伏逮捕兩名固定駕車前來犯案的嫌犯。

第三種則是俗稱「釣魚」(fishing)的郵筒竊盜手法。不法分子在公用郵筒內放置黏性物料，使信件卡在投入口附近，再利用工具將信件勾出，寄件人往往毫不知情。

Kurzyna指出，郵件盜竊案件在經過一段時間改善後，近月又有回升跡象。辦公室最近接獲一宗案件，一名長者郵寄的四張支票遭人盜領，損失金額高達1萬2000元，目前辦公室正協助受害人向大通銀行(Chase Bank)追討款項。

黃友興辦公室表示，過去居民自行報案後，案件進展往往有限，但在民選官員介入協調後，相關部門的回應速度已有改善。不過，郵件盜竊問題不僅存在於皇后區，而是全紐約市普遍面臨的挑戰。

孟昭文則表示，她將持續要求美國郵政局落實監察長審計報告提出的改善建議，包括加強萬能鑰匙管理、提升電子鎖安裝率及強化郵件安全措施，以防止類似案件持續發生。

兩位民代並呼籲居民寄送重要文件時，盡量直接前往郵局櫃台辦理，避免投入路邊公用郵筒；如發現可疑情況或成為郵件盜竊受害者，也應立即向執法部門報案，並聯絡民代辦公室尋求協助。

精華 FAQ

  • 因為在先前稍有改善後，近月又出現回升跡象，且民代接獲案例顯示支票盜領、郵件失蹤等問題仍在發生，已影響居民日常收發與財務安全。

  • 審計指出三個受查郵局共有67把萬能鑰匙無人妥善管理，電子鎖安裝率只有38%，顯示郵件與設備管控嚴重失當，增加盜竊風險。

  • 民代建議寄送重要文件時盡量親自到郵局櫃台辦理，不要投進路邊公用郵筒；若發現可疑情況或成為受害者，應立即報案並聯絡民代辦公室協助。

皇后區 孟昭文 郵政 郵件盜竊

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