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觀賽、觀影派對、市集…華埠足球狂歡節24日啟動

記者許君達／紐約報導
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華埠本周將迎來「足球狂歡節」，提供免費觀賽、觀影派對以及足球主題市集。(華埠商業...
華埠本周將迎來「足球狂歡節」，提供免費觀賽、觀影派對以及足球主題市集。(華埠商業改進區提供)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)本周推出「足球狂歡節」(Soccerpalooza)系列活動，將在24日(周三)帶來社區免費觀賽派對和觀影派對，27日(周六)舉辦足球主題市集，旨在將世界盃的熱度帶到華埠社區。

24日的觀賽派對將為社區居民播放巴西與蘇格蘭隊的比賽直播，時間為當晚6時至8時、地點為華埠麥地臣街(Madison St)130號的「The Ground」室內足球俱樂部。

華埠商改區特殊項目經理李德容介紹，之所以選擇巴西隊的比賽，不僅因為其是星光熠熠的傳統強隊，更是因為華埠居民中有很大一部分來自有巴西和中南美洲背景的華裔移民家庭，有些人甚至本來就在那裡出生並長大，會對巴西有一種特殊的感情；而蘇格蘭雖然不是豪門球隊，但曾經將整個波士頓的啤酒都搶購一空的蘇格蘭球迷絕對是本屆世界盃上最狂熱的群體之一，他們的熱情也將有利於感染華埠的看球者。

對足球無感的居民，則可在24日比賽結束後前往華埠哥倫布公園(Columbus Park)免費欣賞經典喜劇電影「少林足球」。該片為粵語原聲、搭配中英文字幕，且適合所有年齡段觀看，是闔家歡聚的絕佳去處。放映時間從晚8時30分起。

27日的足球市集共有18個攤位，有藝術家為大小朋友免費奉上世界盃球迷同款的面部國旗彩繪，還有多家社區機構提供的運動或足球主題互動活動。活動時間為當日上午11時至下午3時，地點位於怡東商場旁的科西街(Forsyth St)路段。

李德容表示，足球是一項具有強烈社區根基和集體色彩的運動，主辦本次「足球狂歡節」的目的在於利用世界盃的契機，讓更多居民感受到足球的氛圍，同時多多運動起來。

精華 FAQ

  • 活動於24日啟動，包含免費觀賽派對、電影放映及27日舉行的足球主題市集，內容結合觀戰、觀影與社區互動，旨在營造濃厚的世界盃氛圍。

  • 當晚6時至8時將直播巴西對蘇格蘭的比賽，地點在華埠麥地臣街130號的The Ground室內足球俱樂部，供居民免費參與觀賞。

  • 市集共有18個攤位，提供球迷同款面部國旗彩繪，也有社區機構帶來運動與足球互動活動，時間為上午11時至下午3時，地點在怡東商場旁科西街路段。

華埠 巴西 世界盃 觀賽派對

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