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史島海底瓦斯管道工程 今年第三季將動工

記者胡聲橋／紐約報導
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備受爭議的史島海底瓦斯管道工項目將於今年啟動。(谷歌地圖)
備受爭議的史島海底瓦斯管道工項目將於今年啟動。(谷歌地圖)

備受爭議的史泰登島近海海底瓦斯管道項目將於今年啟動。該工程包括沿著史島海岸線穿過拉里坦灣(Raritan Bay)和下紐約灣(Lower New York Bay)的17.4哩水下段，旨在改善布碌崙(布魯克林)、皇后區和長島的國家電網(National Grid)用戶的天然氣供應。

這個名為東北供應增強(Northeast Supply Enhancement)的項目耗資10億元，是對拉里坦灣現有管道的補充。總部位於俄克拉荷馬州的威廉斯合夥公司(Williams Partners)旗下子公司Transco將負責此項目的建設。該項目透過改善紐約州和新澤西州的管道和設施，提升紐約州與賓州頁岩瓦斯管道的連結。

威廉斯合夥公司的網站顯示，該項目預計將於2026年第三季度開工，並於2027年第四季竣工。

該瓦斯管道的建商於2016年首次提出該項目。去年之前，州環保廳一直以該項目預計會對當地水道造成影響為由拒絕批准。2020年的否決意見指出，該項目的建設將無法符合水質標準，部分原因是該計畫會攪動沉積物，包括汞和銅等污染物，而且該項目會對當地海洋棲息地(尤其是蛤蜊)造成影響。

州環保廳在最後的申請許可中雖然也提到了2020年拒絕的理由，但指出自那以後出現了「大量水下公用設施建設」，這足以證明其態度轉變的合理性。

東北供氣增強管道的建設在前總統拜登任期內放緩，但在川普第二次出任總統後重新啟動。

州政府官員和國家電網公司也指出，紐約州的能源需求正不斷增長，部分原因是未來人工智慧資料中心的建設，其中包括正在長島東部籌建的資料中心。

圖中紅線部分即為今年即將施工的海底管道。(Williams Partners公司...
圖中紅線部分即為今年即將施工的海底管道。(Williams Partners公司網站)

精華 FAQ

  • 根據威廉斯合夥公司網站，東北供應增強項目預計於2026年第三季度開工，並於2027年第四季完工，屆時將補強既有供氣管線。

  • 工程主要目的是改善布碌崙、皇后區和長島國家電網用戶的天然氣供應，並透過連接紐約州與賓州頁岩瓦斯管道來強化整體運輸能力。

  • 州環保廳先前認為施工可能攪動含汞與銅等污染物的沉積物，影響水質標準與海洋棲地，特別是當地蛤蜊，因此一度拒絕批准。

布碌崙 史泰登島 新澤西州

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