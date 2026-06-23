茉莉奶白變問號茶 總部與合作方翻臉互控 顧客搶打卡

捲入法律糾紛的奶茶門店招牌被帶有白色問號的木板遮擋，品牌標誌被更名為「？ Tea」（問號茶）。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市人氣奶茶店「茉莉奶白」(Molly Tea)多家門店，因與中國總部發生法律糾紛，近日品牌「大變臉」。位於皇后區法拉盛 、布碌崙 (布魯克林)、曼哈頓華埠等地的門店招牌，一夜之間被帶有白色問號的木板遮擋，品牌標誌被更名為「？」（問號茶)並打出全場八折優惠，吸引消費者抱著獵奇心前往，大排長龍。

聯邦法院的公開資料顯示，茉莉奶白的紐約合作方MHL NY LLC在4月16日於皇后區高等法院提告茉莉奶白總公司、相關實體及個人，要求總部一方禁止暫停針對紐約門店的包括供應鏈支持、物流服務等相關權限，並要求恢復郵箱、外賣平台、POS系統等訪問權限。

5月13日，茉莉奶白總公司、即「茉莉奶白」品牌的持有方、深圳茉莉奶白餐飲管理有限公司(Shenzhen Molly Tea Food and Beverage Management Co., Ltd.)及其實體，亦向紐約南區聯邦地區法院反告紐約合作方MHL NY LLC及其相關實體與個人，指其涉未經授權，私自在哥倫比亞大學附近及長島市開設新店、脫離監管並違反供應鏈的規定。

此後在本月8日，紐約南區聯邦地區法院法官克羅南(John P. Cronan)向MHL NY LLC下達初步禁制令(Preliminary Injunction)，禁止其在訴訟期間，利用或開發「茉莉奶白」的名稱、商標、標誌等，並移交社交媒體的所有行政訪問權。受禁令影響的店面，包括哥大店、長島市櫃位、華埠店、布碌崙及法拉盛門店。

記者走訪法拉盛門店看到，門店招牌被帶有白色問號的木板遮擋，品牌標誌被更名為「？ Tea」(問號茶)。數天後，木板一並把「Tea」也給遮住，只露出兩個「？」問號。員工制服與菜單也用問號貼紙遮擋。電子屏幕前還標出「全場八折」吸引消費者，店外則大排長龍。

一位不願具名的顧客受訪表示，感覺紐約奶茶店地震了，法拉盛的門店每天都有很多顧客，但紐約奶茶店總體很「捲」，也有很多替代品，如果合作方未找到出路，恐難以為繼。也有的顧客表示看著門店問號，很新奇，所以來打卡。

王女士表示，如今應該還有來自總部的物料，趁著味道應該還沒變，所以來喝一口。也有人調侃，老闆太厲害，被總公司告要求撤掉商標，就立馬拿大木板蓋住掛一個「？」，「要是有這種心性做什麼事不會成功！」

媒體分析及法律專家指出，訴訟的核心在於中國總部與紐約合作方之間對於品牌控制權與利益分配的博弈，中國總部指控合作方涉違反合約私自開設非授權門店、改用未經許可的POS系統以隱瞞營收數據、挪用合資公司物料等，紐約合作方則指摘總部涉在合作方冒險打下紐約市場後「過河拆橋」，不僅延遲兩年才披露法律文件(FDD)，還強行要求大幅提高持股比率。36氪的報導則援引紐約門店負責人的說法披露，法拉盛門店在開業後即迅速破圈，連續十幾個月營業額增長，「一個月能做到近500萬元人民幣」。

數天後，木板把「Tea」也給遮住，只露出兩個「？」問號。(記者鄭怡嫣╱攝影)