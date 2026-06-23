開發商獲注資600萬元 將推可負擔住房建設

皇后區房地產開發商近日獲得600萬元資金支持，將用於推動可負擔住宅及社區開發項目，協助增加中低收入家庭住房供應。(取自紐約市住房聯繫計畫)

在紐約市 住房短缺問題持續之際，皇后區 房地產開發商CB-Emmanuel Realty近日獲得600萬元資金支持，將用於推動可負擔住宅及社區開發項目，協助增加中低收入家庭住房供應。

這筆資金來自非營利金融機構TruFund Financial Services旗下基金。該機構表示，希望透過提供資金，協助較難取得大型融資的開發商參與可負擔住房建設，進一步改善社區居住環境。

總部設於皇后區的CB-Emmanuel Realty長期從事住宅及住商混合開發，開發項目多集中於資源相對不足的社區。

公司表示，新資金將有助於擴大營運規模，推動更多住宅開發計畫，同時保存現有可負擔住房。

CB-Emmanuel共同創辦人阿普肖(Benathan Upshaw)表示，對規模較小或少數族裔經營的開發商而言，取得穩定資金往往是一大挑戰，此次資金挹注將有助公司參與更多住房及社區發展項目。

近年來，紐約市住房供應持續吃緊。根據市府2023年住房與空置率調查，全市住宅空置率僅1.4%，創下數十年來新低。隨著房價及租金 持續上漲，許多家庭面臨愈來愈沉重的住房負擔。

皇后區同樣受到影響。法拉盛、艾姆赫斯特(Elmhurst)、牙買加(Jamaica)及長島市(Long Island City)等社區近年房租和房價持續攀升，可負擔住房不足已成為地方政府及社區團體關注的重要議題。

為增加住房供應，紐約州近年推出250億元住房計畫，目標在全州興建或保存10萬戶可負擔住宅；紐約市則持續推動住宅分區改革，並透過稅務優惠及補助鼓勵開發商興建更多可負擔住房。