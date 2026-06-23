我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

開發商獲注資600萬元 將推可負擔住房建設

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區房地產開發商近日獲得600萬元資金支持，將用於推動可負擔住宅及社區開發項目...
皇后區房地產開發商近日獲得600萬元資金支持，將用於推動可負擔住宅及社區開發項目，協助增加中低收入家庭住房供應。(取自紐約市住房聯繫計畫)

紐約市住房短缺問題持續之際，皇后區房地產開發商CB-Emmanuel Realty近日獲得600萬元資金支持，將用於推動可負擔住宅及社區開發項目，協助增加中低收入家庭住房供應。

這筆資金來自非營利金融機構TruFund Financial Services旗下基金。該機構表示，希望透過提供資金，協助較難取得大型融資的開發商參與可負擔住房建設，進一步改善社區居住環境。

總部設於皇后區的CB-Emmanuel Realty長期從事住宅及住商混合開發，開發項目多集中於資源相對不足的社區。

公司表示，新資金將有助於擴大營運規模，推動更多住宅開發計畫，同時保存現有可負擔住房。

CB-Emmanuel共同創辦人阿普肖(Benathan Upshaw)表示，對規模較小或少數族裔經營的開發商而言，取得穩定資金往往是一大挑戰，此次資金挹注將有助公司參與更多住房及社區發展項目。

近年來，紐約市住房供應持續吃緊。根據市府2023年住房與空置率調查，全市住宅空置率僅1.4%，創下數十年來新低。隨著房價及租金持續上漲，許多家庭面臨愈來愈沉重的住房負擔。

皇后區同樣受到影響。法拉盛、艾姆赫斯特(Elmhurst)、牙買加(Jamaica)及長島市(Long Island City)等社區近年房租和房價持續攀升，可負擔住房不足已成為地方政府及社區團體關注的重要議題。

為增加住房供應，紐約州近年推出250億元住房計畫，目標在全州興建或保存10萬戶可負擔住宅；紐約市則持續推動住宅分區改革，並透過稅務優惠及補助鼓勵開發商興建更多可負擔住房。

精華 FAQ

  • 該公司獲得600萬元資金支持，來源是非營利金融機構TruFund Financial Services旗下基金。這筆資金主要用來推動可負擔住宅及社區開發，並協助擴大營運規模。

  • 資金可協助較難取得大型融資的小型開發商，特別是少數族裔經營者，參與更多可負擔住房建設，同時保存既有可負擔住宅，改善資源不足社區的居住條件。

  • 因為全市住宅空置率僅1.4%，創數十年新低，房價與租金持續上升，使中低收入家庭負擔沉重。皇后區多個社區也面臨同樣壓力，因此成為政策重點。

租金 皇后區 紐約市

上一則

燄峰花園 龍真朝秀 丁財兩旺多位堪輿大師尋龍點穴認證

下一則

布碌崙華聯會 舉辦雙親節慶祝會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

3圖書館上方 紐約市議會擬建共300套可負擔住房

3圖書館上方 紐約市議會擬建共300套可負擔住房
紐約市議會成立可負擔住房諮詢小組 亞平會行政總監余思亮入列

紐約市議會成立可負擔住房諮詢小組 亞平會行政總監余思亮入列
灣區規模最大 康柯德市批准60億元住宅開發案

灣區規模最大 康柯德市批准60億元住宅開發案
布碌崙新越卓圖書館 改建可負擔住房

布碌崙新越卓圖書館 改建可負擔住房

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區