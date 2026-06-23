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乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

記者胡聲橋╱紐約報導
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

一名華裔女子最近在社群媒體上爆料自己乘坐飛機時，一名臨窗乘客拒絕幫助被陽光刺得睜不開眼的鄰座乘客放下遮光板的經歷。這段影片的點擊觀看次數已超過20萬並引發關於飛機禮儀的爭論。

這位名叫孟凱麗(Kelly Meng)的女士在社群媒體發布的影片中顯示，她最近搭乘了一架從芝加哥飛往東京的航班，飛機上一排有九個座位，只有最左邊和最右邊的兩個座位靠窗；該架飛機為新型飛機，窗戶不是傳統的遮光板，而是數字調光器，可以調節窗戶透光度，孟女士說，按照一條不成文的規定，靠窗的乘客負責控制遮光板。

由於航班飛越北極，整個飛行過程陽光明媚。孟女士說，餐點供應完畢，大部分乘客都想睡覺時，坐在中間一排的一位男士問靠窗的女乘客能否把遮光簾放下來，因為陽光太刺眼了。當時整個客艙內只有這一扇窗戶沒有完全調黑。那位靠窗的女乘客在被禮貌地要求後，只是勉強調暗了窗戶。當空服員上前告知這位女乘客，其他乘客也投訴她窗戶太透光時，她竟然回答，「我不會再調低了，已經75%了…基本上已經很黑了」。

孟女士在影片中一針見血地指出，這種缺乏自知之明的行為簡直令人難以置信。

不過，在隨後的跟帖中，大家的意見分歧，一類不認同孟女士，認為調不調黑窗戶是臨窗乘客的選擇和自由。「我完全理解你的感受。但我覺得，誰付錢買了靠窗的座位，誰就有權控制窗戶」；「如果你有窗戶遮光的偏好，那就訂靠窗的座位」；「可能我的觀點不太受歡迎，但如果陽光讓你感到不舒服，那就戴個眼罩吧」。

但大多數人還是贊同孟女士的觀點，「我覺得人們沒有意識到，白天飛行時打開遮光板不僅刺眼，還會讓機艙變得非常熱。尤其是在陽光直射的情況下。但我們都知道，這些評論證實一點，現在人們只關心自己」；「人們應該停止詢問，尤其是空服員。應該給乘客明確的指示，而不是討論」；「我認為，如果陽光直射，關上遮光板是一種禮貌。如果陽光不直射，你可以開著它」。

客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋／攝影)
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 起因是一班芝加哥飛東京航班上，靠窗乘客拒絕將窗戶調暗，導致陽光直射鄰座與機艙，其他乘客也因此感到不適並投訴。

  • 因為該航班飛越北極，整個飛行過程陽光都很強，加上機艙採用數字調光窗，只有一扇窗未完全變暗，刺眼與升溫問題更加明顯。

  • 部分網友認為靠窗座位屬於付費權利，窗戶應由該乘客決定；多數人則主張若陽光直射，應主動配合關窗，以免影響他人休息。

華裔 社群媒體 芝加哥

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