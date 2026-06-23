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布碌崙華聯會 舉辦雙親節慶祝會

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙華聯會舉辦雙親節慶祝會。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華聯會舉辦雙親節慶祝會。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華聯會(Brooklyn UCA)攜手北美粵藝促進基金會(NACA)和亞裔社區巡邏隊(Asian Community Watch) ，於近日在班森賀舉辦雙親節慶祝會，共同慶祝母親節和父親節。共有270名長者、多位民代和嘉賓參加了這次活動。

布碌崙華聯會會長鄧銘賢(Ansen Tang)介紹，華聯會每年的雙親節慶祝會一般在羊頭灣舉行，共同表達對父母的愛和感激之情。今年因為有北美粵藝促進基金會和亞裔社區巡邏隊的加入，活動規模加大，而且活動包括的歌舞節目需要一個大舞台，所以最後決定轉移到班森賀的煌嘉囍宴海鮮酒樓。

參加這次活動的州眾議員寇頓(William Colton)在致辭中表示，這是一次表達了中華傳統文化的活動，也是華社一次歡樂的聚會，他祝大家玩得開心和盡興。

市議員莊文怡在活動中說，父母含辛茹苦把孩子養育成人，孩子不管多大，父母都牽掛著孩子。父母年歲日漸增長，孩子應該多回家看看父母。莊文怡還告訴參加活動者，她的辦公室就在附近，她歡迎大家在遇到問題時，到她的辦公室尋求幫助。

當天的活動除了宴請長者外，還有精彩的歌舞表演和抽獎環節，現場氣氛非常歡快。華聯會還為每位參加活動者派發了端午節粽子。鄧銘賢介紹，華聯會不僅每年為老人組織雙親節餐會，還會利用夏季日間時間長的特色，帶領老人到郊外去遊玩。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)亞裔代表邢文晴、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧、市議員莊文怡幕僚長黃美貞、州眾議員第49選區民主黨社區領袖謝曉瓊等參加了這次活動。

布碌崙華聯會雙親節慶祝會向觀眾呈現精彩的舞蹈節目。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華聯會雙親節慶祝會向觀眾呈現精彩的舞蹈節目。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動由布碌崙華聯會主辦，並攜手北美粵藝促進基金會與亞裔社區巡邏隊共同舉行，三方合作擴大了活動規模，也讓節目內容更豐富熱鬧。

  • 鄧銘賢表示，往年多在羊頭灣舉行，但今年因加入兩個團體後參與人數增加，且歌舞節目需要較大舞台，因此改到班森賀的煌嘉囍宴海鮮酒樓。

  • 除了款待270名長者，現場還有精彩歌舞表演、抽獎活動，以及每位參加者都獲贈端午粽子，讓整場雙親節慶祝會充滿節日氣氛與社區情誼。

布碌崙 雙親節 亞裔

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