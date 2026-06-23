布碌崙區政廳廣場 「人民T台秀」9月回歸
今年9月，布碌崙(布魯克林)區政廳廣場將連續第二年變身為T台，舉辦2026年「人民T台秀」(People's Runway fashion show)。這項活動延續了2025年首屆T台時裝秀的巨大成功，準備再創輝煌。
在去年的首屆T台秀上，五位布碌崙設計師登上T台，在超過1000名時尚達人面前展示了他們的高級定製作品，其中包括Lauryn Hill、 Ne-Yo和Busta Rhymes等一線明星。去年的活動是紐約時裝周的一部分，吸引了國際關注，為布碌崙最具潛力的設計師提供了一個無與倫比的平台，幫助他們開啟職業生涯。
6月，布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)和布碌崙藝術大使迪蘭(Colm Dillane)發起公開徵集，邀請布碌崙嶄露頭角的時裝設計師提交作品，從而有機會在今年的「人民T台秀」上展示其作品。雷諾索表示，人們對2025 年「人民T台」活動的關注證明，布碌崙居民渴望本地創意社區獲得真正的投資。
「我很榮幸能連續第二年與布碌崙藝術大使迪蘭合作，共同展示和扶持布碌崙的新興時裝設計師」雷諾索說，「如果你是一位在布碌崙時尚界嶄露頭角的新銳設計師，那麼這份申請就是為你準備的」。
申請現已線上開放，截止日期為7月5日晚11時59分。參賽作品必須為原創作品，禁止使用人工智慧。五位得獎者將於7月20日當周收到通知，並需從7月27日當周起至9月初時裝秀開始前全程參與。所有五款設計作品必須在8月31日前最終定稿。
申請人必須年滿18歲且為布碌崙居民。每位入選設計師將獲得5000元的資助，用於支付相關費用，並有機會接受行業領導者的指導。
活動將於今年9月在布碌崙區政廳廣場舉行，並連續第二年把廣場變身為T台，延續去年首屆活動的成功與聲勢。 去年共有五位布碌崙設計師登台，在超過1000名時尚人士前展示高級定製作品，且活動屬紐約時裝周一部分，吸引國際關注。 申請者須年滿18歲且為布碌崙居民，作品必須原創且不得使用人工智慧；五位得獎者各獲5000元資助，並可接受業界領袖指導。
精華 FAQ
活動將於今年9月在布碌崙區政廳廣場舉行，並連續第二年把廣場變身為T台，延續去年首屆活動的成功與聲勢。
去年共有五位布碌崙設計師登台，在超過1000名時尚人士前展示高級定製作品，且活動屬紐約時裝周一部分，吸引國際關注。
申請者須年滿18歲且為布碌崙居民，作品必須原創且不得使用人工智慧；五位得獎者各獲5000元資助，並可接受業界領袖指導。
上一則
北美華人聯合總會 9月6日辦華服嘉年華
下一則