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北美華人聯合總會 9月6日辦華服嘉年華

記者馬璿／紐約報導
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北美華人聯合總會將於9月6日(周日)舉辦首屆「華夏衣冠・千年風華」嘉年華暨朝代風...
北美華人聯合總會將於9月6日(周日)舉辦首屆「華夏衣冠・千年風華」嘉年華暨朝代風尚秀及協會聯歡活動。(記者馬璿／攝影)

北美華人聯合總會近日宣布，將於9月6日(周日)晚間7時至10時，在布碌崙(布魯克林)班森賀20大道8609號的富臨門海鮮酒樓舉辦首屆「華夏衣冠・千年風華」華服文化嘉年華暨朝代風尚秀及協會聯歡活動，以弘揚中華傳統文化為主軸，融合表演競賽、互動體驗與中式美食。

主席梅雪雅在記者會上表示，本次活動歡迎參加者身著漢、唐、宋、明、清及民國等各朝代華服登台展示，演出形式不拘一格，將以舞台定點展示與30秒自由創意演繹為主，可結合古典舞、扇舞、傘舞、劍舞、武術、禮儀展示，以及琵琶、古箏等傳統藝術。服飾範疇亦涵蓋旗袍、長衫及中山裝，活動不設年齡或性別限制。

執行主席梅小明說，現場除精彩節目與中式美食外，特設古風拍照體驗區，備有龍椅、屏風、宮燈、書案、團扇等傳統場景布置。此外，本屆活動首次引入電子評分機制，由評委與觀眾共同投票，角逐最佳復原獎、最佳演繹獎、最具氣質獎、最佳人氣獎及最佳組合獎五大殊榮，增添競技色彩。

總顧問朱子超表示，主辦方盼藉此活動弘揚中華文化、促進社區交流，讓更多海外華裔青少年及社會各界人士深入了解中華歷史，感受中華文明的深厚底蘊。

活動目前個人、團體、家庭形式開放報名，經初選入圍者將登上晚會決賽舞台。有意參加或查詢詳情者，可致電梅雪雅(201)893-2869、梅小明(646)235-5911、王媛常(718)986-8988或梅雪艷(347)960-1086。

精華 FAQ

  • 活動定於9月6日周日晚間7時至10時，在布碌崙班森賀20大道8609號的富臨門海鮮酒樓舉行，屬首屆「華夏衣冠・千年風華」華服文化嘉年華。

  • 參加者可穿漢、唐、宋、明、清及民國等朝代華服，也歡迎旗袍、長衫與中山裝；展示形式包含定點走秀與30秒創意演繹，並可搭配舞蹈、武術與傳統樂器。

  • 現場將導入電子評分，由評委與觀眾共同投票，頒發最佳復原獎等五項獎；另設古風拍照區與中式美食，盼藉此弘揚中華文化並促進社區交流。

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