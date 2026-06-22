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市教育總監涉不當合同 校長工會下「封口令」

記者顏嘉瑩╱紐約報導
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紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)近日捲入不當「無投標合同」風波...
紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)近日捲入不當「無投標合同」風波。(取自市長辦公室)

隨著紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)近日捲入不當「無投標合同」風波，代表全市學校校長的工會日前向其成員下達命令，要求若有調查人員前來詢問學校採購程序時，一律保持沉默；系列事件引發外界強烈批評，要求薩謬思下台的呼聲愈演愈烈。

教育局特別調查官辦公室(SCI)去年指出，薩謬思任曼哈頓第三學區總監時的副手格雷厄姆(Mariela Graham)曾不當地將一份金額龐大的合同，拆分成數筆小額款項，藉此規避2萬5000元的競爭性招標門檻。該家涉案供應商當時負責為該學區招聘並派遣外語教師。

據悉，這起調查的導火線，源於該供應商旗下的一名外語教師遭到舉報；該教師過去曾因涉嫌性侵犯罪，早已被禁止在紐約公校任教。儘管薩謬思的名字並未出現在SCI去年的報告中，但供應商老闆在市議會的證詞，以及供應商向SCI提供的電子郵件均顯示，薩謬思在前一年就曾批准過與該事件性質相同的「拆單」安排。

在紐約郵報率先披露不當合同醜聞後，紐約市校長及行政主管理事會(CSA)於17日發出一封內部郵件警告，SCI的調查仍在進行中，並明確提醒校長「不應回答調查人員提出的任何問題」。

郵件指出，調查人員正積極索取與採購訂單相關的法律文件，並指示校長在面對調查時，應向對方索取聯絡方式，並稱「將由工會代表與之聯繫」。不過，由於學校文件屬於教育局財產，工會仍指示校長須交出調查所需材料。

目前，皇后區市議員黃友興(Phil Wong)已公開呼籲薩謬思辭職，認為他已失去家長及教職工的信任。不過據消息人士透露，市長曼達尼(Zohran Mamdani)在公開場合仍力挺薩謬思，並積極游說市議會盟友支持。

該案也將教育局僵化的採購制度推上風口浪尖。市議員雷斯勒(Lincoln Restler)直言，現行制度下，超過2萬5000元的項目須經中央合同審核，程序繁瑣冗長，有時使孩子們「根本不可能」獲得即時服務。知情人士透露，薩謬思當時正是因大量移民學生湧入、急需在短時間內聘請稀缺的雙語教師才鋌而走險。

精華 FAQ

  • 他被指涉入不當「無投標合同」安排，相關供應商曾把大額合同拆成多筆小額款項，以規避2萬5000元招標門檻，外界質疑其審批過程失當。

  • CSA發內部郵件要求校長若遇SCI調查人員詢問採購程序，一律不要回答問題，先索取聯絡方式，再由工會代表接洽，但仍須交出學校文件。

  • 市議員指出，現行採購制度使超過2萬5000元的項目需經中央審核，流程繁瑣，可能延誤學生服務；支持者則稱當時是因急需雙語教師而走捷徑。

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