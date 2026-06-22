我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

皇后區社委會會議 關注公宅煙霧警報器

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市消防局(FDNY)代表在皇后區區長辦公室會議上示範，遇到蠟燭或烹飪起火時，...
紐約市消防局(FDNY)代表在皇后區區長辦公室會議上示範，遇到蠟燭或烹飪起火時，可用金屬或陶瓷蓋具覆蓋火源、切斷氧氣，以降低火勢擴大風險。（皇后區區長辦公室YouTube頻道直播）

皇后區區長辦公室日前舉行社區會議，邀請紐約市消防局(FDNY)向各社區委員會說明居家消防安全。會中，皇后區第14社區委員會代表追問，紐約市房屋局(NYCHA)公共住宅住戶若家中沒有煙霧及一氧化碳探測器，或設備故障，究竟應由住戶、物業管理方，還是市府機構負責。FDNY代表表示，住戶可聯繫消防局協助與大樓管理方接洽，但對於責任歸屬，現場無法給出明確答案，並承諾將問題帶回部門跟進。

社委會代表表示，當地居民近期參加社區緊急響應小組(CERT)培訓時，曾提出公共住宅探測器更換與升級問題，但未獲明確回覆。她指出，有居民反映家中沒有煙霧探測器，或不清楚設備故障後應向誰反映；而許多火災發生在高層公共住宅或老舊住宅中，事後常發現探測器未正常運作，因此希望相關單位能釐清權責。

FDNY也提醒，煙霧及一氧化碳探測器是火災逃生的重要設備。許多火災傷亡不是直接來自火焰，而是吸入濃煙；人在睡眠中往往難以及時察覺煙味，因此每個房間都應裝設可正常運作的探測器。FDNY目前與紅十字會合作，提供免費煙霧及一氧化碳雙功能探測器，並可協助安裝。

鋰電池火災也是會中焦點。社委會代表指出，阿斯托利亞和長島市近年曾發生多起與鋰電池有關的火災，甚至造成人員死亡，認為消防安全宣導應更強調電動自行車及相關電池風險。FDNY代表表示，電動自行車鋰電池已是消防安全宣導重點之一，提醒民眾不要在屋內為電動自行車充電，也應使用合格設備。

FDNY代表也提醒，室內吸菸、蠟燭、烹飪及延長線使用不當，仍是常見居家火災原因。菸蒂熄滅後仍可能悶燒，應以水徹底浸濕後再丟棄；煮食時若油鍋起火，應以鍋蓋切斷氧氣，不應用水滅火。若使用滅火器，應記住「PASS」口訣，即拉開插銷、瞄準火源底部、按壓把手並左右掃射。

消防局並強調，發生火災撤離時應隨手關上身後的門，以減緩火勢與濃煙擴散，為逃生與消防救援爭取時間。

精華 FAQ

  • 社委會最關切的是，NYCHA公共住宅若缺少或損壞煙霧及一氧化碳探測器，究竟由住戶、管理方還是市府機構負責處理，現場未獲明確答案。

  • FDNY表示，住戶可聯繫消防局協助與大樓管理方接洽，並承諾把責任歸屬與設備維修問題帶回部門跟進，後續再釐清處理方式。

  • FDNY提醒鋰電池、室內吸菸、蠟燭、烹飪與延長線使用不當都可能引發火災，並建議每個房間裝設可運作探測器，撤離時隨手關門。

皇后區 紐約市 長島市

上一則

市教育總監涉不當合同 校長工會下「封口令」

下一則

東河浮動泳池計畫推進 縮小版設施今夏實測
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態
國慶日將至 警籲留心煙火安全

國慶日將至 警籲留心煙火安全
北加州醫材倉庫大火燒3天 毒煙霧四溢、避免外出

北加州醫材倉庫大火燒3天 毒煙霧四溢、避免外出
罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際

罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡