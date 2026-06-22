皇后區社委會會議 關注公宅煙霧警報器

紐約市消防局(FDNY)代表在皇后區區長辦公室會議上示範，遇到蠟燭或烹飪起火時，可用金屬或陶瓷蓋具覆蓋火源、切斷氧氣，以降低火勢擴大風險。（皇后區區長辦公室YouTube頻道直播）

皇后區 區長辦公室日前舉行社區會議，邀請紐約市 消防局(FDNY)向各社區委員會說明居家消防安全。會中，皇后區第14社區委員會代表追問，紐約市房屋局(NYCHA)公共住宅住戶若家中沒有煙霧及一氧化碳探測器，或設備故障，究竟應由住戶、物業管理方，還是市府機構負責。FDNY代表表示，住戶可聯繫消防局協助與大樓管理方接洽，但對於責任歸屬，現場無法給出明確答案，並承諾將問題帶回部門跟進。

社委會代表表示，當地居民近期參加社區緊急響應小組(CERT)培訓時，曾提出公共住宅探測器更換與升級問題，但未獲明確回覆。她指出，有居民反映家中沒有煙霧探測器，或不清楚設備故障後應向誰反映；而許多火災發生在高層公共住宅或老舊住宅中，事後常發現探測器未正常運作，因此希望相關單位能釐清權責。

FDNY也提醒，煙霧及一氧化碳探測器是火災逃生的重要設備。許多火災傷亡不是直接來自火焰，而是吸入濃煙；人在睡眠中往往難以及時察覺煙味，因此每個房間都應裝設可正常運作的探測器。FDNY目前與紅十字會合作，提供免費煙霧及一氧化碳雙功能探測器，並可協助安裝。

鋰電池火災也是會中焦點。社委會代表指出，阿斯托利亞和長島市 近年曾發生多起與鋰電池有關的火災，甚至造成人員死亡，認為消防安全宣導應更強調電動自行車及相關電池風險。FDNY代表表示，電動自行車鋰電池已是消防安全宣導重點之一，提醒民眾不要在屋內為電動自行車充電，也應使用合格設備。

FDNY代表也提醒，室內吸菸、蠟燭、烹飪及延長線使用不當，仍是常見居家火災原因。菸蒂熄滅後仍可能悶燒，應以水徹底浸濕後再丟棄；煮食時若油鍋起火，應以鍋蓋切斷氧氣，不應用水滅火。若使用滅火器，應記住「PASS」口訣，即拉開插銷、瞄準火源底部、按壓把手並左右掃射。

消防局並強調，發生火災撤離時應隨手關上身後的門，以減緩火勢與濃煙擴散，為逃生與消防救援爭取時間。