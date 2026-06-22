我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

曼哈頓下城聯合民主黨造勢 背書高德曼等5人

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合民主黨的背書對象包括州參議員參選人李榮恩(前排左二頭戴尼克隊球帽者)、州眾議...
聯合民主黨的背書對象包括州參議員參選人李榮恩(前排左二頭戴尼克隊球帽者)、州眾議員參選人張偉力(前排左三)、州主計長參選人狄拿波利(前排左四)以及民主黨州委員會委員葉海帆(右一)。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓下城聯合民主黨(UDO)21日在華埠孔子大廈舉辦造勢集會，宣布在即將開始的民主黨初選中背書高德曼(Dan Goldman)、狄拿波利(Thomas DiNapoli)、李榮恩(Grace Lee)、張偉立(Wei-Li Tjong)和葉海帆(Fannie Ip)，並呼籲選民積極參與投票。

即將在6月23日(周二)舉行的黨內初選涉及州級官員和民代，以及國會眾議員職位，由於曼哈頓的政治版圖屬民主黨獨大，因此民主黨初選獲勝者將有較大可能繼續在11月的普選中勝出。在此背景下，主要由資深華裔民主黨人和社區領袖組成的下城聯合民主黨的背書對華埠的選票流向具有重要影響力。

在聯合民主黨的背書對象中，正在尋求連任的國會眾議員高德曼將面臨前任市主計長及市長參選人蘭德(Brad Lander)的挑戰，現任州眾議員並尋求州參議員職位的李榮恩面對與華裔前州眾議員牛毓琳的挑戰；而在競爭激烈的華埠州眾議員初選中，華裔參選人張偉立將面臨與兩名民主黨區領袖王鏑、詹瑪麗(Mariama James)和受到民主社會主義者同盟(DSA)背書的易雅博(Illapa Sairitupac)等群雄的夾擊。此外，接受聯合民主黨背書的狄拿波利是州主計長參選人、葉海帆則是民主黨州委員會委員候選人。

當日除高德曼因故未能到場外，其他背書對象均前往孔子大廈參加了造勢集會，聯合民主黨創始人劉毛淑卿和民主黨65D區領袖李艷娟亦加入集會。主席司徒仲菁呼籲華埠民主黨選民無論支持誰，都要積極參與投票，以此表達自己的聲音。面臨激烈選戰的張偉立在發言時，首先回憶了他的叔父50年前為孔子大廈建案積極抗爭的歷史，並表示，隨著華裔人口的增多，能真正為華人社區爭取權益的民代「愈多愈好」。

曼哈頓下城聯合民主黨在華埠孔子大廈舉辦催票集會，呼籲民主黨選民23日積極投票，並...
曼哈頓下城聯合民主黨在華埠孔子大廈舉辦催票集會，呼籲民主黨選民23日積極投票，並宣布五名背書對象。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 該組織宣布背書高德曼、狄拿波利、李榮恩、張偉立與葉海帆五人，涵蓋國會、州級官員及黨內職位，並在華埠舉行造勢集會公開支持。

  • 因曼哈頓政治版圖長期由民主黨主導，初選勝出者在十一月普選中通常占優，因此本次初選幾乎決定最終當選人，影響州級與國會職位歸屬。

  • 主席司徒仲菁呼籲選民不論支持誰都要踴躍投票，表達自身聲音；張偉立則強調華裔社區需要更多民代爭取權益，反映社區凝聚與參與動員。

曼哈頓 民主黨 華埠

上一則

東河浮動泳池計畫推進 縮小版設施今夏實測

下一則

紐約初選投票最後一天 氣氛冷清
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華埠州眾議員初選6人混戰 華人組織背書詹瑪麗

紐約華埠州眾議員初選6人混戰 華人組織背書詹瑪麗
紐約華埠州參議員初選 李榮恩獲孟昭文背書

紐約華埠州參議員初選 李榮恩獲孟昭文背書
劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見

劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見
尋求連任國會眾議員 高德曼日落公園造勢 稱續挺移民

尋求連任國會眾議員 高德曼日落公園造勢 稱續挺移民

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡