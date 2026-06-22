曼哈頓下城聯合民主黨造勢 背書高德曼等5人

聯合民主黨的背書對象包括州參議員參選人李榮恩(前排左二頭戴尼克隊球帽者)、州眾議員參選人張偉力(前排左三)、州主計長參選人狄拿波利(前排左四)以及民主黨州委員會委員葉海帆(右一)。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 下城聯合民主黨 (UDO)21日在華埠 孔子大廈舉辦造勢集會，宣布在即將開始的民主黨初選中背書高德曼(Dan Goldman)、狄拿波利(Thomas DiNapoli)、李榮恩(Grace Lee)、張偉立(Wei-Li Tjong)和葉海帆(Fannie Ip)，並呼籲選民積極參與投票。

即將在6月23日(周二)舉行的黨內初選涉及州級官員和民代，以及國會眾議員職位，由於曼哈頓的政治版圖屬民主黨獨大，因此民主黨初選獲勝者將有較大可能繼續在11月的普選中勝出。在此背景下，主要由資深華裔民主黨人和社區領袖組成的下城聯合民主黨的背書對華埠的選票流向具有重要影響力。

在聯合民主黨的背書對象中，正在尋求連任的國會眾議員高德曼將面臨前任市主計長及市長參選人蘭德(Brad Lander)的挑戰，現任州眾議員並尋求州參議員職位的李榮恩面對與華裔前州眾議員牛毓琳的挑戰；而在競爭激烈的華埠州眾議員初選中，華裔參選人張偉立將面臨與兩名民主黨區領袖王鏑、詹瑪麗(Mariama James)和受到民主社會主義者同盟(DSA)背書的易雅博(Illapa Sairitupac)等群雄的夾擊。此外，接受聯合民主黨背書的狄拿波利是州主計長參選人、葉海帆則是民主黨州委員會委員候選人。

當日除高德曼因故未能到場外，其他背書對象均前往孔子大廈參加了造勢集會，聯合民主黨創始人劉毛淑卿和民主黨65D區領袖李艷娟亦加入集會。主席司徒仲菁呼籲華埠民主黨選民無論支持誰，都要積極參與投票，以此表達自己的聲音。面臨激烈選戰的張偉立在發言時，首先回憶了他的叔父50年前為孔子大廈建案積極抗爭的歷史，並表示，隨著華裔人口的增多，能真正為華人社區爭取權益的民代「愈多愈好」。

曼哈頓下城聯合民主黨在華埠孔子大廈舉辦催票集會，呼籲民主黨選民23日積極投票，並宣布五名背書對象。(記者許君達╱攝影)