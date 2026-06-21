角聲43周年籌款晚會 表彰服務華社人士

角聲紐約事工總幹事陳熾(右)表彰非營利組織Good Job Angels。(記者高雲兒╱攝影)

基督教角聲佈道團19日晚在皇后區 舉辦43周年籌款晚會，以「愛心同行——攜手讓愛不孤單」為主題，表彰長期服務華人及移民社區的人士與機構，並為兒童癌症關懷、特殊需要兒童家庭支援等服務籌募經費。晚會頒發「社會服務先鋒獎」、「社區賦權獎」及「傑出服務獎」，分別由華策會(CPC)人瑞中心主任伍寶玲、華埠 人力中心(CMP)及法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧獲得。國會眾議員 孟昭文、州眾議員金兌錫辦公室代表楊愛倫及皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室代表顏星悅向角聲頒發褒揚狀，表彰該機構多年來服務華人及移民社區的貢獻。

當晚首先頒發「社會服務先鋒獎」予華策會助理總監、華策會人瑞中心主任伍寶玲。伍寶玲從香港移民來美後，長期投入長者服務、移民服務及社區工作，在華策會服務近60年。她致詞時表示，早年在華埠看到不少華人移民生活困難，因而立志以社工及教育工作服務有需要者。她也笑稱「年齡只是一個數字」，自己仍有充沛精力，希望繼續服務社區。

「社區賦權獎」頒予華埠人力中心。代表Suzanne Mark致詞時表示，CMP成立於1972年，50多年來持續服務移民、低收入家庭、長者及求職者，提供職業培訓、教育、就業服務、小商業支援及社區服務，每年服務超過7000人。她也提到，該機構早年曾借用教會地下室開展服務，2020年辦公地點遭火災破壞後，也曾獲教會提供空間，使課程與服務得以延續。

「傑出服務獎」頒予法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧。余鈿崧表示，法拉盛BID成立於2003年，主要使命是服務法拉盛市中心小商家。過去一年，BID提供超過2萬5000小時街道清潔服務，並進行約2萬5000平方呎的人行道高壓清洗。他也提到，BID去年透過玩具募捐活動籌得4萬9000元，購買超過1500份禮物送給有需要的兒童。

除頒獎外，晚會也介紹角聲近年多項服務，其中包括兒童癌症關懷事工。 角聲佈道團紐約事工總幹事陳熾表示，該事工至今已服務超過150名兒童及家庭，不少家庭因子女罹患重病，從中國或其他地區來美尋求治療。部分患兒抵達紐約甘迺迪國際機場後，需要前往賓州等地的兒童醫院接受治療，單程車程可達五小時。

陳熾說，角聲除協助安排接送，也提供交通補助及義工支援。有時患兒家庭深夜抵達機場，若無人接應，機構便需安排交通，一趟費用約500元，長期下來需要大量經費支持。晚會現場也表揚多名長期參與接送、登記及補助申請工作的義工與工作人員，感謝他們往返紐約、紐澤西及賓州等地，協助患兒家庭順利就醫。

角聲也持續關注特殊需要兒童及成人家庭的支援。陳熾說，特殊需要家庭面對的不只是兒童成長過程中的挑戰，也包括日常陪伴、語言文化障礙、社區資源取得不易等問題。角聲近年透過工作坊、家庭支援、音樂課程及社區合作，協助特殊需要家庭建立歸屬感。晚會並表彰非營利組織Good Job Angels，肯定其在推動特殊需要人士融入社區方面的努力。

角聲紐約事工總幹事陳熾為法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧(右)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)

晚會頒發「社會服務先鋒獎」、「社區賦權獎」、「傑出服務獎」，分別由伍寶玲(左五)、華埠人力中心代表(左四)及余鈿崧(左三)獲得。(記者高雲兒╱攝影)

州眾議員金兌錫辦公室代表楊愛倫(左二)向角聲頒發褒揚狀。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區區長理查茲辦公室代表顏星悅(右二)向角聲頒發褒揚狀。(記者高雲兒╱攝影)

角聲幹事大合影。(記者高雲兒╱攝影)

角聲全球分會總幹事周簡艷珍給華策會人瑞中心主任伍寶玲(右)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)

前任角聲董事長戴斌給華埠人力中心代表Suzanne Mark(左)頒獎。(記者高雲兒╱攝影)