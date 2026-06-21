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迎國慶 紐約DMV發行國旗配色主題車牌

記者許君達╱紐約報導
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為迎接250周年國慶，紐約州車管局推出一款國慶主題個性化車牌，現已開放申請。(紐...
為迎接250周年國慶，紐約州車管局推出一款國慶主題個性化車牌，現已開放申請。(紐約州DMV提供)

紐約州車管局(DMV)即日起發行國慶250周年特別紀念款個性化車牌。此種牌照上繪有以國旗配色紅白藍打底的美國版圖，版圖上被國旗上的星形圖案環繞，並在下方格言區書寫「美利堅合眾國250」(United States of America 250)字樣，紐約車主可在全州所有車管局辦事處以及線上服務系統申購此款車牌。

紀念款車牌照於已開始發放，首次申領的費用為60元，此後每年須在常規車輛註冊費用外，另繳31.25元為車牌續期。此外，車主還可再支付一筆額外費用，自選最多六個字符的個性化車牌號。自選號碼的首次申領費用為91.25元、年度續期費為62.5元。該款牌照僅對私人小型車輛開放，商用或其他車輛無法申領。如果申領時車輛的年度註冊有效期已不足60天，則須首先更新註冊，然後再申請紀念車牌。申請詳情參見https://reurl.cc/Emxe9a。

車管局特別提示：在收到新車牌後，車主須自行銷毀舊車牌以避免被不法者盜用身分。銷毀時，可將舊車牌折斷或拆分，並分別包裝在不同的垃圾袋內丟棄，或者用永久性的材料將舊車牌上的字樣遮擋。而為了避免車牌號被錯誤註銷，收到新車牌的車主不要將舊車牌寄回車管局。

州車管局局長傑克斯塔特(Christian Jackstadt)表示，國慶主題個性化車牌為紐約人提供了一個展現愛國情懷並表達對美國感激之情的方式。不過，由於車牌製作時間通常至少需要六周，因此申領者很可能無法趕在7月4日國慶節前拿到手。

精華 FAQ

  • 新車牌以國旗紅白藍為底，印有美國版圖並由星形圖案環繞，下方寫有「United States of America 250」字樣，強調國慶250周年紀念意義。

  • 首次申領費用為60元，之後每年另加31.25元續期；若加選最多六個字符的個性化號碼，首次為91.25元、年度續費62.5元，且僅限私人小型車。

  • 車管局提醒車主應自行銷毀舊車牌，避免被盜用身分，並可折斷分袋丟棄或遮蔽字樣；新車牌到手後不要把舊牌寄回DMV，以免造成註銷錯誤。

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