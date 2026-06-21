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熱浪奪命 市府允申請免費冷氣與補助

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市衛生局局長受訪表示，近半因高溫死亡個案均發生在家中，且與未使用冷氣有關。(...
紐約市衛生局局長受訪表示，近半因高溫死亡個案均發生在家中，且與未使用冷氣有關。(記者馬璿╱攝影)

盛夏未至，紐約市已連日高溫悶熱。市衛生局局長馬丁(Alister Martin)受訪談及熱浪對市民健康造成的致命威脅，並呼籲市民把握政府現有資源積極防暑。目前紐約市除有納涼中心等地點可供民眾避暑外，符合資格民眾更可透過政府資源申請免費冷氣與補貼。

根據市衛生局最新年度報告，紐約市每年約有500人因與高溫相關的原因死亡。馬丁指出，數據中最值得關注的現象是，造成死亡的並非極端高溫天氣，而是一般炎熱天氣。統計顯示，約80%的熱相關死亡發生於氣溫介於華氏82至94度(攝氏約28至34度)的「普通熱天」，而非熱浪警報期間。

馬丁表示，過去50年間，此類「非極端熱日」的天數已翻倍，從每夏約14天增至32天，情勢不容樂觀。他說，今年更破紀錄出現紐約史上最早的高溫警報，反映氣候基準線正逐步升高。

在致死原因方面，近半數熱相關死亡發生於家中，且幾乎所有室內死亡個案均與未使用冷氣直接相關。「凡是有數據記錄到當事人是否使用冷氣的死亡案例，沒有一個人在使用或擁有冷氣。」馬丁局長強調，冷氣是最直接有效的救命工具。

針對無力負擔冷氣的市民，衛生局宣布擴大「納涼中心計畫」(Cooling Center Program)，首次將部分局屬設施對外開放，供市民免費使用。此外，符合資格的「基本計畫」(Essential Plan)參保人可申請免費冷氣；「HEAT計畫」則提供冷氣設備與電費補貼雙重協助。

馬丁也提醒，熱浪期間的高危群體多為患有心臟病、糖尿病、慢性腎病等慢性疾病的長者，即使在「普通熱天」也可能因病情惡化而發生危險，籲請市民主動關心身邊有慢性病史的鄰居與家人。相關冷卻資源查詢，則可洽紐約市衛生局官網https://www.nyc.gov/site/doh/。

精華 FAQ

  • 衛生局指出，約八成熱相關死亡發生在華氏82至94度的普通熱天，而非正式熱浪警報期間，顯示一般高溫同樣具有致命風險。

  • 市府除提供納涼中心外，也擴大開放部分局屬設施供免費使用；符合資格的基本計畫參保人可申請免費冷氣，HEAT計畫則提供設備與電費補貼。

  • 患有心臟病、糖尿病、慢性腎病等慢性疾病的長者最需留意，即使在普通熱天也可能因病情惡化而出現危險，應及早關心與協助。

熱浪 紐約市

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