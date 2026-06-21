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華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 律師提解方

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約資深移民律師劉汝華表示，被拘後若想盡快獲釋，通常不能只等待移民局主動處理，而...
紐約資深移民律師劉汝華表示，被拘後若想盡快獲釋，通常不能只等待移民局主動處理，而要考慮在拘留地所在的聯邦法院尋求救濟。圖為ICE探員觀察抗議行動。(美聯社)

曾經居住皇后區法拉盛的華人男子丁奇浩稱，他在加州送貨途中誤入一處軍事基地檢查區，隨後遭移民及海關執法局(ICE)人員拘留。針對此類持有工作許可、正在等待移民大庭者突然被拘的情況，紐約資深移民律師劉汝華表示，近年走線來美、已申請庇護並在正常等待移民法庭程序的人被重新拘押，並非個案；被拘後若想盡快獲釋，通常不能只等待移民局主動處理，而要考慮在拘留地所在的聯邦法院尋求救濟。

劉汝華表示，過去在等待移民庭期間，只要沒有重大犯罪紀錄，許多人通常可以在外等待開庭，定期報到即可。但去年底至今年初，一些走線來美、已申請庇護、仍在等待上庭的人，在報到時被拘留的情況一度增多。他說，這類人雖然最初可能是非法入境，但若已提出庇護申請、正在正常等待移民法庭程序，政府再將其拘押，在法律上存在爭議。

他指出，被拘者若想爭取釋放，通常會透過向聯邦法院提出類似人身保護令的方式，要求政府說明拘押依據，並請求釋放。許多移民法庭目前並不處理保釋問題，因此單靠移民法庭很難獲釋；能被放出來的，往往是由聯邦法院法官作出決定。若當事人被關在加州，通常需要找拘留所所在地管轄區內、熟悉聯邦法院程序的律師處理。

對於丁奇浩稱ICE告知其被拘原因是「移民大庭時間太久」，劉汝華表示，被拘後要特別注意移民庭日期是否突然改變。他說，政府可能會將案件轉到拘留所所在地的移民法庭，並把原本幾年後的庭期提前；若人一直被關在裡面，移民庭很可能在拘留中心內較快進行。

他表示，在拘留中心內開庭，對庇護申請人通常較不利。過去也曾有被拘者在監內開庭後獲准庇護並被釋放，但以目前整體形勢看，在押案件的批准率恐怕不樂觀。若移民法官拒絕案件，當事人仍可向移民上訴委員會(BIA)上訴；若BIA上訴失敗，理論上仍可向聯邦法院尋求進一步救濟；但若所有救濟途徑均失敗，案件就會進入遣返階段。遣返能否很快執行，還要看政府是否掌握護照，是否能取得旅行證件，以及美中之間在身分確認和接收遣返人員方面的配合程度。

「現在最重要的是減少和執法部門的交集。」劉汝華說，即使有工作許可、正在等待移民庭，也不代表完全沒有被拘風險。他建議仍在移民程序中的民眾，開車、送貨或外出工作時，應注意交通規則，避免酒駕，避免誤入軍事基地或管制區，也要保存好移民文件、工卡、報到紀錄和律師聯絡方式。

他也提醒，一旦被拘，家屬或朋友應盡快確認拘留地點、A號碼、下一次移民庭時間是否改變，並尋找熟悉當地聯邦法院程序的律師。若當事人不懂英文，外界支援尤其重要，包括協助聯絡律師、付款、整理案件材料、查詢上庭時間和溝通家屬資訊。

精華 FAQ

  • 他在加州送貨途中誤入一處軍事基地檢查區，之後被ICE人員拘留。報導指出，官方曾以他「移民大庭時間太久」作為說法。

  • 律師表示，單靠移民法庭通常難以處理保釋，應在拘留地所在的聯邦法院尋求類似人身保護令救濟，請求政府說明拘押依據並爭取釋放。

  • 應減少與執法部門接觸，遵守交通規則，避免酒駕或誤入管制區，並保存工卡、報到紀錄與律師聯絡方式；被拘後也要盡快確認拘留地與庭期變動。

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