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65選區初選倒數 重量級背書較勁

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠65選區州眾議員初選在即，市議員莊文怡為王鏑(中)助選，呂艾玲和前國會眾議員...
華埠65選區州眾議員初選在即，市議員莊文怡為王鏑(中)助選，呂艾玲和前國會眾議員背書詹瑪麗(左)，易雅博(右)獲曼達尼背書。(各競選團隊提供)

距離23日民主黨初選僅剩兩天，涵蓋曼哈頓華埠及下城的州眾議會第65選區選情升溫；市議員莊文怡(Susan Zhuang)赴華埠為候選人王鏑(Jacky Wong)助選，並聲援反對遊民所的抗議；民主黨選區領袖詹瑪麗(Mariama James)則獲前國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)及呂艾玲(Evelyn Yang)背書；易雅博(Illapa Sairitupac)獲市長曼達尼(Zohran Mamdani)等進步派人物及團體支持。

莊文怡日前與王鏑、華埠民主黨選區領袖于金山等人，在華埠展開競選活動，其後前往東百老匯91號遊民所外，聲援居民反對該項目的行動。王鏑表示，華埠及下東城多年來被集中安置大量遊民所及社會服務設施，不少政治人物未能及時關注相關規畫，令社區承受日益沉重的壓力；2022年華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)遭遊民殺害後，社區對公共安全問題更加重視，但當時區內已出現多個遊民所項目。

他認為，市府不能只將批出數以億元計的合約視為解決遊民問題的方法，卻忽視遊民康復成效，以及基層社區實際承受的風險與負擔。莊文怡表示，此行除為王鏑助選，也為實地了解華社居民多年面對的壓力。她稱，王鏑長期參與住房、土地規畫及社區事務，熟悉基層需要並具實務經驗。

詹瑪麗的競選團隊則宣布，她已獲前國會眾議員梅隆尼，以及曾參選紐約市長的楊安澤(Andrew Yang)妻子呂艾玲背書。

呂艾玲則表示，她與詹瑪麗均反對華埠「巨型監獄」計畫，並支持社區提出在監獄選址興建可負擔住房的方案。她稱詹瑪麗是本次選舉中唯一長期積極反對該監獄計畫的候選人，過去逾20年來一直為65選區服務。

易雅博則獲曼達尼、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、紐約市民主社會主義者協會(NYC-DSA)、唐人街住客協會之聲(CAAAV Voice)等個人與團體背書，他們均為進步派。

精華 FAQ

  • 王鏑獲市議員莊文怡助選；詹瑪麗得梅隆尼及呂艾玲背書；易雅博則獲曼達尼、桑德斯、NYC-DSA與CAAAV Voice等進步派支持，顯示選戰陣營分明。

  • 兩人聚焦遊民所與公共安全，批評華埠和下城多年承受過多社會服務設施壓力，並指市府不能只靠巨額合約解決問題，卻忽視社區風險與安置成效。

  • 呂艾玲指出，詹瑪麗是目前唯一長期積極反對華埠巨型監獄計畫的候選人，並支持在原址改建可負擔住房；她也已為65選區服務逾20年。

華埠 曼達尼 遊民

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