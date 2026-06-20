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紐約采風╱BRIC免費露天音樂節今夏15場 6月26日登場

記者顏潔恩╱紐約報導
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BRIC首場活動將於26日晚間拉開帷幕。(取自BRIC官網)
BRIC首場活動將於26日晚間拉開帷幕。(取自BRIC官網)

「BRIC慶祝布碌崙」(BRIC Celebrate Brooklyn)每年在布碌崙(布魯克林)展望公園免費舉辦露天音樂節，今年將有15場活動，邀請Patti LaBelle、Common等明星登台；首場活動將於26日(周五)拉開帷幕，工作人員近期也如火如荼地在Lena Horne Bandshell舞台進行最後準備工作。

「BRIC慶祝布碌崙」創辦於1979年，是紐約市歷史最悠久的免費戶外表演藝術節，每年匯聚來自全球、以及當地的藝術家，彰顯多元文化的深厚底蘊；據主辦方表示，今年以「Radical Joy(激進喜悅)」為主題，已邁入第47屆，共計有15場免費音樂會和三場售票慈善演出，一直持續至9月19日(周六)。

與此同時，主辦方強調，今年的主題旨在強調紐約市文化生活的豐富面貌是屬於大家的，並因此呈現在布碌崙的「心臟地帶」；而今年的演出陣容也被譽為是該節目有史以來女性藝術家比例最高的一屆。

參與今年音樂節的表演者之一是來自布碌崙的知名DJ兼製作人Vincent Williams(DJ Spinna)，26日開幕之夜，他將與有「打擊樂女王」之稱、曾長期與已故流行巨星Prince合作的Sheila E.同台演出。

除音樂演出外，今年活動還包括多明尼加文化之夜(Dominican Night)、家庭日(Family Day)等特別節目。

「大家彼此支持、一起聆聽音樂、共同體驗表演藝術，這是布碌崙夏天最美好的部分之一」，BRIC執行總監Saidah Blount說道，他們團隊預計整個活動將吸引近10萬人次前來參與，一起享受音樂帶來的樂趣。

位於布碌崙市下城的BRIC是一家非營利機構，長期透過免費和低成本的課程、文化藝術活動等方式，為社區提供教育、娛樂及各項服務，持續支持當地居民與文化發展；查詢活動詳情或演出陣容，可瀏覽官網https://bricartsmedia.org/celebrate-brooklyn/。

精華 FAQ

  • 今年共有15場免費音樂會，外加3場售票慈善演出，活動自6月26日開幕，持續至9月19日，地點都在布碌崙展望公園的Lena Horne Bandshell。

  • 本屆主題是Radical Joy，主辦方希望強調紐約市的文化生活屬於所有人，並把這份多元、共享與歡樂，呈現在布碌崙的社區核心地帶。

  • 開幕夜將由布碌崙DJ兼製作人DJ Spinna與打擊樂手Sheila E.同台演出；主辦方估計整個系列活動可吸引近10萬人次到場參與。

布碌崙 紐約市

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