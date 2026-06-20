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尼克奪冠地鐵站入口成打卡地標 MTA保留橙藍塗裝

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍後，位於曼哈頓中城34街-賓州車站地鐵站東南...
紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍後，位於曼哈頓中城34街-賓州車站地鐵站東南角的地鐵入口，也因橙藍色尼克隊主題塗裝成為球迷熱門打卡地標。(記者許振輝╱攝影)

紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍後，位於曼哈頓中城34街-賓州車站(34 St-Penn Station)地鐵站東南角的地鐵入口，也因橙藍色尼克隊主題塗裝成為球迷熱門打卡地標；州長霍楚(Kathy Hochul)在賽後宣布，大都會運輸署(MTA)將保留該入口的橙藍塗裝至2027年的賽季，讓球迷們可以持續打卡、也讓紐約客可以持續沉浸在歡樂的慶祝氛圍中。

紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍後，位於曼哈頓中城34街-賓州車站地鐵站東南...
紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍後，位於曼哈頓中城34街-賓州車站地鐵站東南角的地鐵入口，也因橙藍色尼克隊主題塗裝成為球迷熱門打卡地標。(記者許振輝╱攝影)

該地鐵入口位於34街與第八大道交界、地鐵A、C、E線34街-賓州車站的東南入口。MTA此前在NBA總冠軍賽前，將入口欄杆及設施漆上尼克隊代表性的橙、藍兩色，入口燈球也被重新彩繪成籃球造型。隨著尼克隊一路晉級並最終奪冠，該入口迅速成為球迷聚集、拍照及慶祝的熱門地點。

紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍後，位於曼哈頓中城34街-賓州車站地鐵站東南...
紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍後，位於曼哈頓中城34街-賓州車站地鐵站東南角的地鐵入口，也因橙藍色尼克隊主題塗裝成為球迷熱門打卡地標。(記者許振輝╱攝影)

霍楚表示，尼克隊在等待53年後終於再度成為NBA總冠軍，紐約市也因這一歷史性成就而共同慶祝。她說，在全市以英雄峽谷(Canyon of Heroes)紙帶遊行向球隊致敬之後，將繼續保留這一地鐵入口至下個球季，是讓慶祝氣氛延續的合適方式。

此前，MTA在尼克隊季後賽及總冠軍賽期間，也多次以交通系統配合城市慶祝氣氛。總冠軍賽第三場及第四場在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行時，紐約市捷運員工，包括地鐵列車長與巴士司機，被允許以尼克隊帽子取代正式MTA帽飾；季後賽期間，賓州車站的長島鐵路(LIRR)大廳天花板也在尼克隊比賽日點亮橙藍燈光。

精華 FAQ

  • 位於曼哈頓中城34街與第八大道交界、34街-賓州車站東南角的地鐵入口，因橙藍尼克主題塗裝而爆紅，吸引大量球迷前往拍照與慶祝。

  • MTA先將入口欄杆與設施漆成尼克代表性的橙、藍兩色，連入口燈球也改成籃球造型，讓車站外觀充滿球隊與奪冠氣息。

  • 霍楚表示，尼克等了53年才再度稱王，紐約全市都在慶祝；保留這個入口到下個賽季，是延續榮耀與歡樂氛圍的合適方式。

MTA 地鐵站 霍楚

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