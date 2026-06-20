松柏之家端午節包粽賽緊張激烈 前三名各差一個

松柏之家包粽比賽組織者和全體選手、嘉賓合影。(記者胡聲橋╱攝影)

松柏之家社區服務中心近期舉辦了2026年端午節 包粽比賽，共有24名參賽選手和100多名觀眾參加了這次饒有趣味的比賽。本次比賽的前三名上台領獎，成為比賽優勝者。

松柏之家端午節包粽比賽緊張激烈。(記者胡聲橋╱攝影)

這次包粽活動在位於布碌崙 (布魯克林 )15大道6915號的班森賀社區中心舉行，松柏之家提前準備好了粽葉和糯米，以及新鮮豬肉、廣味香腸和鴨蛋黃等廣東粽子所需的餡料。依照比賽規則，在20分鐘比賽時間內，誰包的符合標準的粽子最多，誰就獲得優勝，而所謂符合標準是指粽子必須緊實，餡料不能少，捆紮方法和粽子形狀合乎規範。

松柏之家包粽比賽非常激烈，選手們都非常全神貫注。(記者胡聲橋╱攝影)

雖然這只是社區的趣味比賽，但組織方和參賽者都非常用心，各種食材擺放整齊，參賽者身著統一的廚用圍裙，組織方用大屏幕顯示用時，選手同時開始、同時結束；參賽者還組織了啦啦隊，為心儀的選手加油，現場氣氛非常熱烈，賽後還有評判者仔細查看粽子是否符合標準並清點數量。

松柏之家包粽比賽選手展現自己的成果。(記者胡聲橋╱攝影)

最終陳清嬋以24個粽子的成績奪得了這次包粽子比賽的冠軍、吳翠珍23個粽子奪得了亞軍、陳秀琴以22個粽子的成績獲得了季軍。這次包棕比賽的競爭非常激烈，前三名各自只相差一個粽子，比賽過程中，觀賽者在一旁啦啦加油，氣氛非常熱烈。

活動組織方還在現場播放了有關端午節的影片，並在現場讓參賽者和觀眾搶答有關端午節和粽子的問題，答對者有獎。

松柏之家社區服務中心總裁和執行長陳偉儀為前三名頒獎，並給他們送上了精美的獎品，陳偉儀說，「大家飄洋過海到異國他鄉生活，包粽子不僅可以豐富社區活動，讓大家互相切磋交流，還可以傳承中華飲食文化」。她還說，去年的比賽有男選手，今年卻沒有，希望明年看到男性和年輕人能參加這個比賽。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳，以及州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧，市議員莊文怡代表謝曉瓊參加了這次活動。他們很高興看到松柏之家舉辦這種以傳統文化為內容的活動，並為參賽者鼓勁加油，並表示包粽子這種傳統手藝需要傳承，需要發揚光大。