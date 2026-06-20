台灣藝術家康州聯展 跨媒介探討精神與現實連結

展覽以「存在與連結」為核心命題，透過雕塑、繪畫、聲音藝術、音樂及頌缽頻率等多元媒材，探討數位時代下人與世界之間的感知和疏離。(受訪者提供)

由橋港大學(University of Bridgeport)Schelfhaudt Gallery館長謝爾夫豪特(Peter Schelfhaudt)與台灣策展人楊素敏(Sumin Yang)共同策畫的雙個展「Between Universes」，目前在康州橋港大學開幕，展出台灣藝術家莊志輝(Chih-Hui Chuang)與旅美台裔藝術家Eric Chiang的作品，展覽以「存在與連結」為核心命題，透過雕塑、繪畫、聲音藝術、音樂及頌缽頻率等多元媒材，探討數位時代下人與世界之間的感知和疏離，引導觀者重新思考自身在世界中的位置。

此次展覽為橋港大學首度與台灣策展人合作的國際策展計畫，亦是該校首次邀請台灣藝術家舉辦雙個展。開幕當天吸引逾百名藝術工作者、策展人、音樂家及社區人士出席。

開幕當天吸引逾百名藝術工作者、策展人、音樂家及社區人士出席，圖為台美文藝協會負責人李美華（中）。(受訪者提供)

展覽以「在宇宙之間」為核心概念，以繪畫、雕塑、音樂與身體展演，探討人類內在精神世界與外在現實之間的連結。現場展出約50件作品，涵蓋平面繪畫、立體雕塑及原創音樂創作。

由橋港大學Schelfhaudt Gallery館長謝爾夫豪特與台灣策展人楊素敏共同策畫的雙個展「Between Universes」，目前在康州橋港大學開幕。(受訪者提供)

開幕活動中，Eric Chiang發表新創音樂作品，並由音樂家現場演奏；莊志輝則在其雕塑作品「冥想中的途徑」前進行太極表演，以身體動作呼應作品內容。

展覽以「存在與連結」為核心命題，透過雕塑、繪畫、聲音藝術、音樂及頌缽頻率等多元媒材，探討數位時代下人與世界之間的感知和疏離。(受訪者提供)

莊志輝表示，「冥想中的途徑」以禪修與冥想經驗為創作基礎，描繪人從物質欲望的生成、生命歷程的探索，到走向內在精神覺察的過程。他表示，「當一個人的心量越寬廣，內心越清明，所看見的世界也將更加遼闊」。Eric Chiang則表示，音樂長期是他創作的核心，此次將音樂與視覺藝術結合，是一次新的嘗試。他提到，莊志輝的創作啟發他持續思考如何將內在感受轉化為更深層的藝術表達。

莊志輝在其雕塑作品「冥想中的途徑」前進行太極表演，以身體動作呼應作品內容。(受訪者提供)

開幕活動期間，一名參與演出的音樂家透過翻譯向莊志輝分享，在排練前幾天他夢見木雕作品「漫遊的魚」，夢中魚頭緩緩打開並釋放平靜能量，而他進入展場後，發現這件從未見過的作品與夢境所見相符，讓他感到相當驚訝。

謝爾夫豪特表示，展覽期間將持續推動跨界合作，讓藝術以更多元的形式進入社區。「Between Universes」展期至8月31日(周一)，藝廊每周五、六、日開放，並將陸續舉辦藝術家座談及相關公共活動。