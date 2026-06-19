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法拉盛19歲失聯華男返家 家人盼社區支持

記者高雲兒╱紐約報導
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由紐約市警109分局發布尋人啟事的19歲華裔青年黃進恩(Jinen Huang，...
由紐約市警109分局發布尋人啟事的19歲華裔青年黃進恩(Jinen Huang，音譯)已平安返家。(市警局提供)

日前由紐約市警109分局發布尋人啟事的19歲華裔青年黃進恩(Jinen Huang，音譯)，已平安返家。黃進恩的祖母18日下午表示，孫子於18日零時左右自行回到家中。她說，孩子失聯期間曾外出「流浪」，在地鐵站附近過夜，讓家人十分擔心。

警方此前表示，黃進恩於16日下午約2時30分，離開法拉盛拉伯納姆大道(Laburnum Ave)140-18號附近住所後失蹤。尋人啟事發布後，引發社區關注。其祖母表示，黃進恩並非由警方或他人送回，而是在18日零時左右自己返家。

祖母說，黃進恩回家後告訴她，自己16日外出、18日返家，期間曾搭乘地鐵，也曾在地鐵站附近過夜。她問孫子睡在哪裡，他回答是在地鐵站外面；她又問是否一個人，他說身邊還有兩、三個人，一起蓋被子。祖母聽後仍心有餘悸，表示孩子安全意識不足，自己也難以時刻跟隨。

她說，黃進恩平日對地鐵和地圖十分著迷，常研究路線圖，也會搭乘地鐵到不同地方。他告訴家人，自己坐車到過布碌崙(布魯克林)、中央公園等地。18日返家後，他仍拿著地圖研究路線。祖母說，過去他也曾晚歸，但通常仍會在當天回家；這次兩天未歸且無法聯繫，讓全家人很擔心。

他的祖母表示，她18日還帶黃進恩外出辦事，但因前一天擔心孫子未能休息好，加上身體不適，途中一度暈車嘔吐。她說，看到孫子平安回來固然放心，但也擔心未來若再發生類似情況，家人難以應對。

她希望能為黃進恩申請相關支持服務，讓他未來有機會接受更合適的職業訓練或就業安排。她感謝社區對尋人消息的關注，也希望有了解相關服務資源的熱心人士，能提供更多協助。

精華 FAQ

  • 根據祖母說法，黃進恩是在18日零時左右自己回家，並非由警方或他人送返。尋人啟事發布後，引起社區關注，家屬也終於放下心中大石。

  • 祖母表示，他16日外出後曾搭乘地鐵到不同地方，甚至去過布碌崙與中央公園，期間還在地鐵站外附近過夜，並稱身邊有兩三人一起蓋被子。

  • 家屬希望替黃進恩申請相關支持服務，讓他未來能接受較合適的職業訓練或就業安排，也盼熱心人士提供資源資訊，協助家庭應對類似情況。

法拉盛 華裔 地鐵站

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