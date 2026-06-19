我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

王毅竣訪世報 談參選民事法官

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔律師王毅竣(左)訪問世界日報，紐約社社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影...
華裔律師王毅竣(左)訪問世界日報，紐約社社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影)

參選皇后區民事法院法官的華裔律師王毅竣(Edmond Wong)18日拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智會面，分享其參選理念、法律工作經歷及對華裔社區司法需求的觀察。他表示，自己從私人執業律師轉入法院系統，是希望以實際行動投入公共服務，讓更多亞裔在政府與司法體系中被看見。

王毅竣出生於皇后區，父母為香港移民。他曾就讀卡多索高中，後畢業於霍夫斯特拉大學(Hofstra University)，並取得聖若望大學法學院(St. John’s University School of Law)法律博士學位。畢業後，王毅竣曾開設律師事務所約十年，處理房地產、監護權、遺產及民事訴訟等案件。

他後來轉入法院系統，希望更直接參與司法服務。王毅竣先在皇后區民事法院擔任助理法院律師，之後轉至皇后區遺囑檢驗法院(Queens County Surrogate’s Court)，目前擔任法院律師兼裁判官(Court Attorney-Referee)，處理信託、遺產及親屬關係等案件。他說，裁判官雖不同於正式的民選法官，但可依照法院規則和紐約州法律聽取雙方證據、作出裁定，這段經驗也讓他更深入理解法院如何平衡不同當事人的說法。

他曾處理一名住在艾姆赫斯特(Elmhurst)的華裔長者案件，當時她的數名子女試圖取得其財產。他表示，這類糾紛在不同族裔中都存在，但在華人社區往往較少公開討論，直到進入法院才集中呈現。他提到，長者若能及早安排遺囑、信託及財務規畫，就可減少下一代日後爭產。

談及為何參選民事法院法官，王毅竣表示，他一方面是希望延續自己在民事及長者保障領域的經驗，另一方面也是希望提升亞裔在司法體系中的代表性。他認為，亞裔出現在法官席上，不只具象徵意義，還能讓不熟悉法院制度的移民當事人感到更安心。

王毅竣還提及法庭翻譯問題說，有時案件已排期，卻沒有足夠中文翻譯；即使有中文翻譯，也可能因時間有限而只作摘要，未能完整傳達當事人的意思。他認為，法官應給予翻譯與當事人足夠時間，確保雙方說法被完整呈現。

王毅竣目前為皇后區民主黨部背書的候選人，並已獲聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)、孟昭文、州參議員劉醇逸等多名民選官員支持。此外，紐約市律師協會(New York City Bar Association)也將王毅竣評為「認可」。他表示對選情充滿信心，但仍需持續走訪社區，尤其希望亞裔選民在初選中積極投票。

談及為何參選民事法院法官，華裔律師王毅竣表示，一方面希望延續自己在民事及長者保障...
談及為何參選民事法院法官，華裔律師王毅竣表示，一方面希望延續自己在民事及長者保障領域的經驗，另一方面也希望提升亞裔在司法體系中的代表性。(記者高雲兒╱攝影)

華裔律師王毅竣(左)訪問世界日報，紐約社社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影...
華裔律師王毅竣(左)訪問世界日報，紐約社社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 他表示，自己從私人執業轉入法院系統後，更希望以實際行動投入公共服務，也盼延續民事與長者保障經驗，讓亞裔在司法體系中被看見。

  • 他曾開設律師事務所約十年，處理房地產、監護權、遺產及民事訴訟；其後進入法院系統，先任助理法院律師，現為法院律師兼裁判官。

  • 他指出華社常見長者爭產與財務規畫不足問題，也提醒法庭中文翻譯常不足或過於摘要，應讓翻譯與當事人有足夠時間完整陳述。

皇后區 亞裔 華裔

上一則

法拉盛19歲失聯華男返家 家人盼社區支持

下一則

皇后區森林小丘99歲婦 遭搭訕盜走金項鍊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

王毅竣參選皇后區民事法官 孟昭文、劉醇逸背書

王毅竣參選皇后區民事法官 孟昭文、劉醇逸背書
紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈

紐約皇后區初選6/13開跑 多個國會、州議會席位競爭激烈
劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見

劉醇逸背書張偉立競選華埠州眾議員 訪中華公所闡述政見
法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

法拉盛投票站冷清 半天僅有數十選民

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內