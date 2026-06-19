王毅竣訪世報 談參選民事法官

華裔律師王毅竣(左)訪問世界日報，紐約社社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影)

參選皇后區 民事法院法官的華裔 律師王毅竣(Edmond Wong)18日拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智會面，分享其參選理念、法律工作經歷及對華裔社區司法需求的觀察。他表示，自己從私人執業律師轉入法院系統，是希望以實際行動投入公共服務，讓更多亞裔 在政府與司法體系中被看見。

王毅竣出生於皇后區，父母為香港移民。他曾就讀卡多索高中，後畢業於霍夫斯特拉大學(Hofstra University)，並取得聖若望大學法學院(St. John’s University School of Law)法律博士學位。畢業後，王毅竣曾開設律師事務所約十年，處理房地產、監護權、遺產及民事訴訟等案件。

他後來轉入法院系統，希望更直接參與司法服務。王毅竣先在皇后區民事法院擔任助理法院律師，之後轉至皇后區遺囑檢驗法院(Queens County Surrogate’s Court)，目前擔任法院律師兼裁判官(Court Attorney-Referee)，處理信託、遺產及親屬關係等案件。他說，裁判官雖不同於正式的民選法官，但可依照法院規則和紐約州法律聽取雙方證據、作出裁定，這段經驗也讓他更深入理解法院如何平衡不同當事人的說法。

他曾處理一名住在艾姆赫斯特(Elmhurst)的華裔長者案件，當時她的數名子女試圖取得其財產。他表示，這類糾紛在不同族裔中都存在，但在華人社區往往較少公開討論，直到進入法院才集中呈現。他提到，長者若能及早安排遺囑、信託及財務規畫，就可減少下一代日後爭產。

談及為何參選民事法院法官，王毅竣表示，他一方面是希望延續自己在民事及長者保障領域的經驗，另一方面也是希望提升亞裔在司法體系中的代表性。他認為，亞裔出現在法官席上，不只具象徵意義，還能讓不熟悉法院制度的移民當事人感到更安心。

王毅竣還提及法庭翻譯問題說，有時案件已排期，卻沒有足夠中文翻譯；即使有中文翻譯，也可能因時間有限而只作摘要，未能完整傳達當事人的意思。他認為，法官應給予翻譯與當事人足夠時間，確保雙方說法被完整呈現。

王毅竣目前為皇后區民主黨部背書的候選人，並已獲聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)、孟昭文、州參議員劉醇逸等多名民選官員支持。此外，紐約市律師協會(New York City Bar Association)也將王毅竣評為「認可」。他表示對選情充滿信心，但仍需持續走訪社區，尤其希望亞裔選民在初選中積極投票。

談及為何參選民事法院法官，華裔律師王毅竣表示，一方面希望延續自己在民事及長者保障領域的經驗，另一方面也希望提升亞裔在司法體系中的代表性。(記者高雲兒╱攝影)

華裔律師王毅竣(左)訪問世界日報，紐約社社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影)