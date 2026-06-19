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皇后區森林小丘99歲婦 遭搭訕盜走金項鍊

記者戴慈慧╱紐約報導
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珠寶詐騙近年持續在皇后區多個社區出現。近日一名99歲婦人在森林小丘遭一對男女嫌犯...
珠寶詐騙近年持續在皇后區多個社區出現。近日一名99歲婦人在森林小丘遭一對男女嫌犯搭訕後盜走金項鍊。圖為森林小丘街景。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警112分局正追查一起針對高齡長者的珠寶詐騙案。一名99歲的婦人日前在皇后區森林小丘(Forest Hills)街頭遭一對男女搭訕接近，期間她的金項鍊遭竊，嫌犯隨後駕車逃逸。

案件發生於本月9日下午4時15分左右。受害婦人當時行經哈羅街(Harrow Street)70-12號前方，一輛白色Mazda CX-9休旅車突然停靠路旁。車上一名女子下車主動與婦人攀談，趁其不備上前擁抱，並將其佩戴的金項鍊取走，之後迅速返回車內。

警方指出，涉案車輛懸掛馬里蘭州(Maryland)車牌，案發後沿哈羅街向東逃離現場。受害婦人並未受傷，但金項鍊遭嫌犯盜走。警方公布涉案車輛監視器畫面，但未公開兩名嫌犯的身分及外貌特徵。

類似珠寶詐騙模式犯罪近年持續在皇后區多個社區出現。今年3月，時任市警法拉盛109分局局長柯爾曼(Kevin Coleman)在警民會議上提醒，法拉盛、白石鎮及大學點等地珠寶詐騙案再度活躍。犯罪團夥通常駕駛休旅車或廂型車沿途尋找目標，先由女嫌犯下車搭訕，以問路、送首飾、祈福或擁抱等方式接近受害人，再趁機調包或直接奪走真金首飾後逃逸。受害人多為長者，但任何年齡層都有可能成為目標。

警方呼籲民眾尤其長者，切勿接受陌生人贈送珠寶、現金或其他物品，也應避免與陌生人發生身體接觸。如遇可疑人士主動搭訕，應立即離開並報警。警方表示，即使未遭受財物損失，民眾如遇類似情況仍應向警方通報，以協助辨識相關犯罪團夥。

精華 FAQ

  • 受害者是一名99歲婦人，她在街頭被陌生女子接近並擁抱後，佩戴的金項鍊遭對方直接取走，所幸本人並未受傷。

  • 白色Mazda CX-9停在路旁後，車上一名女子下車與婦人攀談，趁機擁抱並偷走項鍊，隨即返回車內，車輛沿街東向逃離。

  • 警方呼籲不要接受陌生人贈送的珠寶、現金或物品，也避免身體接觸；若遇可疑搭訕應立即離開並報警，未受損失也可通報。

皇后區 馬里蘭州 紐約市

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